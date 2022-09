"Koko koulu vihaa sua" – 13-vuotias tyttö joutui niin pahasti kiusatuksi, ettei voi mennä kouluun

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun mukaan kielenkäyttö kiusaamistapauksissa on entistä rajumpaa ja kiusaaminen on myös väkivaltaisempaa. Pahimmillaan kiusaaminen on jatkunut jopa vuosien ajan. Näin kävi myös Iinalle.

Kuvituskuva. Tytölle on lähetetty sosiaalisen median puolella ikäviä viestejä ja kuvia. Kuva: Benjamin Suomela / Yle