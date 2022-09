Herätys: Rauhanturvaajilla paljon stressioireita | Eduskunta kokoontuu kriisitunnelmissa | Tanskalla 10 vuoden kokemus käyttöhuoneista

Rauhanturvaajien hoito kaipaisi uudistamista

Joka viides rauhanturvatehtävissä palvelleista kertoo kokeneensa palveluksen aiheuttamia stressioireita. Rauhanturvaajien hoidon tasoa ja tarvetta on selvitetty nyt ensimmäistä kertaa laajasti. Kriisinhallintaveteraanien terveys on pääosin hyvä, mutta psyykkistä hoitoa tulisi kehittää. Vertaistuki on monelle tärkein avun muoto.