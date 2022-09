Suomenhevosten perimä on kutistunut sadan vuoden aikana

Suomenhevosen jalostus on muuttanut rodun ominaisuuksia. Kuvituskuva.

Vielä 1940-luvulla suomenhevosia oli yli 400 000, mutta kolme vuosikymmentä myöhemmin määrä oli enää 12 000. Nyt suomenhevosia on vajaa 20 000.

Hautalöytöjä ja keinuhevosen jouhia

Suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimushankkeeseen pyydettiin kansalaisilta vanhoja hevosnäytteitä, joista nyt on saatu analysoitua DNA:ta. Tutkijat biologi Karin Hemmann ja arkeologi Tuija Kirkinen saivat yli 800 näytettä. Maatilojen vinteiltä ja alan oppilaitosten löytyi jouhia, hampaita ja luita.

He myös kaivoivat tunnettuja hevosten hautoja etsiessään kantakirjaoriiden jäännöksiä. Saamaisten saaresta Leppävirralta löytynyt kantaori Einon hauta sai tutkijat miltei liikuttumaan.

Vanhoista hammas- ja jouhinäytteistä on saatu eristettyä DNA:ta, joka kertoo suomenhevosen perimän monimuotoisuudesta.

Einon haudan kaivaukset tuottivat tulosta, mutta muut kantaoriiden etsintäyritykset eivät. Sopusointua ei löytynyt ja Kirppukin säilytti salaisuutensa. Uljaanpoika on jäänyt rajan taakse, joten se jäi etsimättä.

Uusi tekniikka auttoi

Luonnonvarakeskuksen Jokioisten yksiön uudella FLUIDIGM-laitteella tehdyissä DNA-analyyseissä vanhoista jouhista on pystytty saamaan esille geenin pätkiä usein hyvin rikkoutuneestakin perimäaineksesta.

Tutkimus osoitti, että museoista, yksityishenkilöiltä ja arkeologisista kaivauksista peräisin oleva historiallinen aineisto on arvokasta kotieläinrotujen historian tutkimisessa.

Perinnöllisyystieteestä väitellyt biologi Karin Hemmann sanoo, että historiallisten näytteiden avulla on voitu 1900-luvun alkupuolelta identifioida jopa toistakymmentä emälinjaa, joita ei enää tänä päivänä ole löydetty tutkituista yli 800 näytteestä.

– Haplotyyppidiversiteetti, joka on haplotyyppien geneettisen muuntelun yksi mittareista, onkin alhaisempi moderneilla suomenhevosilla verrattuna 1900-luvun alun hevosiin. Yleisimmät modernit haploryhmät (B, G, I, L, M ja Q) löytyivät kuitenkin jo 1900-luvun alun näytteistä.

Monimuotoisuus on vähentynyt ja se näkyy nimenomaan tuossa 1930-1970 välisenä aikana. Geneettisiä määreitä ovat nukleotidi- ja haplotyyppidiversiteetti. Ne kertovat perimän monimuotoisuudesta.

– Molemmissa on nähtävissä, että se on moderneissa suomenhevosissa pienempi kuin näissä 1900-luvun näytteissä, mitä meillä on, Karin Hemmann sanoo