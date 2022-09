Silakka on menettänyt puolet painostaan 40 vuodessa – nyt tutkijat löysivät uuden selityksen: jodin vähenemisen

Saaristomeren silakan huonolle voinnille on löytymässä uusi selitys.

Vielä 1980-luvulla silakka oli tuplasti niin pulska kuin nyt. Syitä hopeakylkisen kalan laihtumiseen on etsitty pitkään.

Taustalla on useitakin seikkoja, mutta uusin havainto on jodin pitoisuuden väheneminen Itämerellä.

Runsaat sateet laimentavat Itämerta

Jo aiemmin on havaittu, että suolapitoisuuden väheneminen on haitaksi silakalle.

Vuosituhannen taitteessa huomattiin, että ilmastonmutoksella on vaikutusta silakan elämään. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärä on lisääntynyt ja sen myötä Itämeren veden suolapitoisuus on laskenut.