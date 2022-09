EU valmistelee yhteisiä ratkaisuja energiakriisiin – katso, miten eri Euroopan maat jo auttavat kansalaisiaan

Valtaosa EU-maista on ilmoittanut mittavista tuista, joilla on tarkoitus helpottaa kansalaisten ahdinkoa energian hinnan noustessa talvea vasten.

Energiakriisin syynä ovat Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja useiden eurooppalaisten maiden riippuvuus venäläisestä energiasta. Sodan aikana Venäjä on vähentänyt maakaasutoimituksia länteen ja kaasun hinta on noussut jyrkästi.

Keräsimme alle tietoja siitä, mitä muissa Euroopan maissa on tähän mennessä luvattu tehdä kansalaisten talousahdingon helpottamiseksi. Lähteenä on käytetty muun muassa Bruegel-ajatushautomon tietoja (siirryt toiseen palveluun) .

Ranska

Ranska on ottanut käyttöön energian hintakattoja. Ranska on jäädyttänyt maakaasun hinnat lokakuun 2021 tasolle ja sallii sähkön hinnan nousta korkeintaan neljä prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Hallitus on luvannut suitsia sähkön hinnan nousua myös vuonna 2023.