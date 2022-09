Oikeus suostui Trumpin pyyntöön: Ulkopuolinen asiamies käy läpi takavarikoidut asiakirjat

Oikeusministeriö on vastustanut asiamiehen määräämistä, koska se voisi ministeriön mukaan vaarantaa kansallisen turvallisuuden ja hidastaa tutkimuksia siitä, miksi Trumpin hallusta löytyi salaista materiaalia.

Trumpin mukaan asiakirjojen tutkiminen on tarpeen, koska hän ei ole tehnyt mitään väärää, vaan kyse on oikeusministeriön noitavainosta, jonka tarkoituksena on vahingoittaa hänen mahdollista uutta presidenttiehdokkuuttaan.