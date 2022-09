Joensuun kaupungintalosta tulossa museo – Museovirasto antanut hankkeelle nyt vihreää valoa

Suunnitelmissa on siirtää lasten leikkipaikka Mukulakatu taidemuseolle. Mukulakatu on sijainnut tähän asti Carelicum-rakennuksessa Pohjois-Karjalan museon yhteydessä.

Näin ollen kaupungintalon suurista rakenteellisista muutoksista on voitu luopua. Kaupungintalon taakse Rantapuistoon ei tarvita lisärakentamista. Lisäksi kaupungintalon sisäpihalle suunniteltu tavarahissi jää pois.

Kaupungintalon muuttaminen museoksi vaatii kalliin remontin

Tarkentuneita suunnitelmia esiteltiin kaupunginvaltuustolle eilen iltakoulussa. Museovirasto näyttää nyt vihreää valoa hankkeelle. Suunnittelussa on otettu huomioon Museoviraston esiin nostamat ongelmakohdat ja löydetty niihin ratkaisut.

Kaupungintalo on Eliel Saarisen suunnittelema kaupungin maamerkki

Joensuun kaupungintalo on valmistunut vuonna 1914. Rakennus on suojeltu, ja se on yksi arkkitehti Eliel Saarisen tärkeimmistä töistä.