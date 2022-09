Lukiomarkkinointi itärajan takana on tuottanut tulosta: Kiteellä ja Tohmajärvellä joka neljäs tänä syksynä lukion aloittanut on Venäjältä

Hänen mukaansa venäläisopiskelijoiden suhteellinen osuus on suurin piirtein sama koko lukiossa. Koulun yhteensä 52 oppilaasta viisitoista on Venäjältä.

”Täällä on mukava tunnelma”

– Täällä on mukava tunnelma. Opettajat ovat Suomessa päteviä, ja lukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus valita oma opetussuunnitelma ja kehittää omia kykyjään, hän ihastelee.

Houkuttelun tulos

Lukion rehtorin Sirpa Kostamon mukaan kyse on kielitaitoisista nuorista, joista yksi puhuu jopa yhdeksää eri kieltä. Tulijoiden joukossa on myös opiskelija, joka on asunut Kiinassa kymmenen vuotta, minkä vuoksi hän osaa täydellistä kiinaa.

Heinävedelle opiskelija Moskovasta saakka

Neljäsosa uusista lukiolaisista on venäläisiä myös Heinävedellä. Pienessä lukiossa on yhteensä 21 opiskelijaa, joista tänä syksynä aloittaneita on neljä. Yksi heistä on Venäjältä.