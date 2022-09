Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään ennätysrajua koronnostoa – kokosimme neljä syytä, miksi keskuspankin liikkeet ovat nyt ratkaisevia

1. Euroalueen inflaatio laukkaa, ja sen hallinta on EKP:n vastuulla

Euroopan keskuspankilla on yksi tehtävä ylitse muiden: ylläpitää hintavakautta eli varmistaa, etteivät kuluttajahinnat yht’äkkiä ala nousta tai laskea hallitsemattomalla tavalla. Tavoitteena on, että inflaatio eli kuluttajahintojen nousu olisi keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia.

2. Talousnäkymät ovat synkät, ja roimat koronnostot voivat tehdä taantumasta syvemmän

3. Asuntovelallisten kulut nousevat

– Moni voi ihmetellä, miksi euribor on jo noussut niin paljon, vaikka EKP on nostanut korkojaan vasta kerran. On hyvä hahmottaa, että esimerkiksi 12 kuukauden euribor on pankkien välisellä markkinalla 12 kuukauden mittaisen vakuudettoman lainan hinta. Se pitää sisällään seuraavan vuoden ajalle kohdistuvia odotuksia korkotasosta, Minna Kuusisto sanoo.