Kellojen siirron jälkeen yli 70-vuotiaiden luunmurtumien määrä kasvaa

Tutkimuksen mukaan keväällä kellojen siirtoa seuraavana maanantaina sekä koko viikolla on hieman enemmän reisiluun murtumia kuin muina ajankohtina. Selvityksessä on otettu huomioon viikko- ja viikonpäiväkohtaiset vaihtelut.

− Kansanterveydellisesti isosta ongelmasta tässä ei toki ole kyse absoluuttisten lukujen perusteella, mutta tutkimustulos on väestötasolla kiinnostava. Se on tärkeä jatkumo tutkimustiedolle, mitä on julkaistu liittyen kellojen siirron aiheuttamiin terveysvaikutuksiin, Reito sanoo.

Voiko kaatumisten syynä olla kellojen tavoittelu seinältä?

– Kellojen siirrolla on vaikutusta sirkadiaaniseen rytmiin eli päivärytmiin. Ajatus oli se, että kun vanhuksilla kaatumisriski on muutenkin koholla, niin tässä ikäryhmässä se tulisi selvästi esille, jos kaatumisriski kasvaa. Se oli johtoajatus.

Tutkimus Daylight savings time transition and the incidence of femur fractures in the older population: a nationwide registry-based study on julkaistu PeerJ-lehdessä elokuussa 2022.