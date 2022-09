Oppilaan runsaisiin poissaoloihin puuttuminen vaihtelee paljon koulujen välillä – ahdistus- ja masennusoireilu ovat yhä yleisempiä syitä

Karvin raportti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vetämää sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä, jossa tavoitteena on rakentaa kansallinen malli pitkittyneiden poissaolojen vähentämiseksi.

Pitkittyneet poissaolot näyttävät lisääntyneen

Ahdistus- ja masennusoireilua on taustalla yhä useammin

– Jos aikaisemmin on puhuttu enemmän lintsaamisesta ja siitä, että on jotain muuta tekemistä, joka houkuttelee pois kouluyhteisöstä, nyt on enemmän haasteena se, että lapsi tai nuori jää sinne kotiin. Ongelmakenttä on viimeisten vuosien aikana vähän muuttanut luonnettaan.