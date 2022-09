Ylilääkäri Asko Järvinen syksyn tautitilanteesta: "Tästä vuodesta saattaa tulla virusten vuosi"

Syksyn flunssakausi on alkanut ja se näkyy monella työpaikalla sekä kouluissa ja päiväkodeissa. Liikkeellä on muun muassa enteroviruksen aiheuttamaa tautia. Koronaluvut ovat kuitenkin laskussa.

Hengitystieinfektioiden määrä on ollut laskussa kahden koronavuoden aikana. Nyt yhteiskunta on avautunut, lapset ovat kouluissa ja päiväkodeissa normaalisti ja aikuiset työpaikoillaan. Viruksilla on mahdollisuus levitä aivan toisella tavalla kun koronan aikana ihmisten vältellessä kontakteja.

– Kun ei ole taustasuojaa, edeltävinä vuosina olleiden infektioiden kautta syntynyttä vastustuskykyä, niin silloin taudeille on ehkä vähän enemmän tilaa. Tämä on se pelko, mitä on spekuloitu, totesi infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä Ylen Radio Suomen Päivän haastattelussa tiistaina.

Virukset lähtevät kiertämään syksyllä, kun arki alkaa. Enterovirukset ovat aktiivisia alkusyksystä, influenssaa ja RS-virusta esiintyy vuoden vaihteen ympärillä.

– Tästä vuodesta saattaa tulla virusten vuosi, Asko Järvinen sanoi.

Koronatapausten määrä laskussa

Myös koronatilanteen on pelätty pahenevan syksyn myötä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että pelot eivät ole toteutuneet, vaan koronatilanne on menossa aivan päinvastaiseen suuntaan.

– Ilmeisesti kesällä taudin sairastaminen on ollut niin poikkeuksellisen runsasta, että tauteja kohtaamattomia ei ole enää kuin pienempiä joukkoja. Tällä hetkellä tartuntaluvut tulevat edelleen alaspäin ja sairaalapotilaiden määrä laskee koko ajan, Asko Järvinen sanoo.

Vaikea koronataudin muoto on tällä hetkellä Järvisen mukaan hyvin harvinainen. Tehohoidossa on enää yksittäisiä tapauksia. Jos koronasta ei tule aivan uudentyyppistä virusmuotoa, sen ei enää oleteta kuormittavan tehohoitoa merkittävästi, ylilääkäri arvioi.

Koronatestejä tehdään kuitenkin HUSin alueella yhtä paljon kuin keväällä. Testissä käyvät lähinnä työikäiset aikuiset lähinnä tartuntatautipäivärahan takia.

– Mehän emme testin avulla enää kykene rajoittamaan taudin etenemistä. Oikeastaan tämä on nyt vain sosiaalietuuden saamiseksi tehty kallis testi.

Järvinen muistuttaa, että kotitestikin on aivan hyvä vaihtoehto, kunhan muistaa, että korona ei vielä alkuvaiheessa välttämättä siinä näy. Kotitestin herkkyys ei ole aivan sama kuin PCR-testin.

Järvisen mukaan pääasia on se, että ihmiset eivät lähde levittämään virustauteja eteenpäin. Jos on saanut negatiivisen koronatestin ja on pakko olla töissä tai liikkua ihmisten ilmoilla, niin maskia kannattaa käyttää.