Jos Sanna Paavilainen hakisi halpaa asumisoikeusasuntoa, hänen vuoronumeronsa olisi 242 648 – siksi koko järjestelmä menee täysin uusiksi

33-vuotias Sanna Paavilainen asuu vuokra-asunnossa Helsingin Jätkäsaaressa.

Samaan pihapiiriin kohoaa kovaa vauhtia asumisoikeusasuntoja. Paavilaisella on pian viisi vuotta vanha järjestysnumero, joka oikeuttaa asumisoikeusasunnon hakemiseen pääkaupunkiseudulle.

– Numero on 242 648. Sillä ei varmasti olisi päässyt naapurin asumisoikeusasuntoon, hän sanoo ja nauraa.

Kantakaupungin alueelle ja uudiskohteisiin on Helsingissä päässyt asumaan pääosin monta vuotta tai vuosikymmeniä vuotta vanhoilla numeroilla.

Tilannetta pyritään parantamaan uudistamalla koko vuoronumerojärjestelmä ensi vuoden lopussa, kun kaikki kuntien jakamat asumisoikeusasunnon hakemiseen oikeuttavat järjestysnumerot lakkautetaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA alkaa jakaa uusia numeroita vuoden päästä syyskuussa. Numero on voimassa vain kaksi vuotta.

Tarkoituksena on siivota vanhoja numeroita pois jonosta ja antaa uusille hakijoille mahdollisuus päästä haluttuihin uudiskohteisiin Helsingissä.

Paavilaisen mielestä uudistus on oikeudenmukainen.

– Silloin kaikki hakijat ovat samalla viivalla, hän pohtii.

Helsingin Kalasataman erittäin haluttuun uudiskohteeseen tulee 64 asuntoa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Osa vanhojen numeroiden haltijoista pelkää kuitenkin menettävänsä toivomansa asunnon, kun vanhat numerot eivät enää vuoden päästä kelpaa.

53-vuotias Päivi Pyykönen oli kuullut, että vanhat numerot lakkaavat olemasta voimassa, ja haki Kalasatamaan nousevaan uudiskohteeseen, tuloksetta.

Pyykönen haki asuntoa noin 20 vuotta vanhalla järjestysnumerolla. Se on yli 120 000.

– Olisimme halunneet pienemmän asunnon, kun lapsemme ovat muuttaneet pois kotoa, Pyykönen sanoo.

Yle haastatteli samaan uudiskohteeseen valittua naista, joka valittiin asuntoon miehensä 1990-luvulla saamalla järjestysnumerolla 8 134.

Hän halusi ottaa vastaan Kalasatamasta tarjotun asunnon, johon muuttaa miehensä ja aikuisten lastensa kanssa.

Samalle viivalle uusien hakijoiden kanssa joutuminen olisi ollut ikävä asia.

– Jos emme olisi käyttäneet vanhaa numeroa, olisimme vuoden päästä olleet samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa, hän sanoo.

Nainen ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska pitää asumisjärjestelyjänsä yksityisenä asiana.

Uusilla numeroilla myös nuori perhe voi hyvällä tuurilla saada asunnon

Pelkästään pääkaupunkiseudulla on jaettu 1990-luvulta lähtien yli 330 000 järjestysnumeroa, jotka siis vuoden päästä heitetään romukoppaan.

– Uudistuksella pyritään vastaamaan paremmin todelliseen asumistarpeeseen ja siihen, ettei numeroita säilöttäisi ja kytättäisi parasta mahdollista asuntoa, sanoo Anne Salin Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta.

Salin sanoo, että esimerkiksi nuoret lapsiperheet eivät ole voineet hakea uusille alueille, koska niihin on päässyt ikivanhoilla numeroilla.

Koska vanhoilla numeroilla on saanut helpommin asumisoikeusasunnon, asukkaatkin ovat olleet vanhempia.

– Uusi järjestelmä mahdollistaa sen, että hyvällä tuurilla myös nuori perhe voi saada asunnon vaikkapa uudiskohteesta Kalasatamasta, sanoo kaupungin omistaman Helsingin asumisoikeusyhtiö Hason toimitusjohtaja Juha Viljakainen.

Esimerkiksi Hason asunnon saajista viime vuonna peräti neljä viidestä asunnon saajasta on yli 35-vuotias. Vain 17 prosenttia oli 18–35-vuotiaita, kun yli 55-vuotiaita asunnon saajista oli 42 prosenttia.

Uudiskohteissa ikäjakauma on vielä painottuneempi vanhempiin hakijoihin, koska niihin pääsee keskimäärin vanhemmilla numeroilla.

Atlantinkaaren asumisoikeusasuntojen läheisyyteen Ahdinaltaaseen on suunnitteilla uimaranta ja kelluva uimala. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Tuleeko uusien numeroiden hakemisesta nopeuskilpailu?

ARAsta ei osata arvioida, millaisella rytinällä vuoden päästä hakemuksia alkaa tulla ja millainen nopeuskilpailu uusien järjestysnumeroiden hakeminen tulee olemaan.

Numerohakemus tehdään sähköisesti vahvalla tunnistautumisella.

– Järjestysnumero tulee voimaan, kun hakemus on täytetty ja noin kymmenen euron maksu suoritettu onnistuneesti, kertoo ylitarkastaja Anne Salin ARAsta.

Asuntoa Kalasatamasta hakenut Päivi Pyykönen pelkää, että ARAn järjestelmät tukkeutuvat järjestysnumerotulvan takia.

– Jos kaikki menevät painamaan nappia samaan aikaan ja tekemään hakemuksen, mitenköhän siinä käy, Pyykönen miettii.

Vanhat numerot ovat voimassa kuitenkin vuoden 2023 loppuun saakka, ja niillä on paikallisesti etuoikeus. Esimerkiksi Helsingissä vanhat numerot menevät vuoden loppuun saakka uusien ARA-numeroiden edelle.

– Nyt kannattaa käyttää vanhoja numeroita niin kauan kuin ne ovat vielä voimassa, ylitarkastaja Salin sanoo.

Kuntien vastuulla on tiedottaa vanhojen numeroiden voimassaolon lakkaamisesta. Tähän mennessä tiedotus on ollut niukkaa.

Asukas: Uusi järjestelmä on kuin arpajaiset

Asumisoikeusasunnossa asuva, Hason hallituksen asukasjäsen Maria Ritschkoff pelkää, että uudesta järjestelmästä tulee hakijan näkökulmasta sattumanvaraista.

– Uusi järjestelmä on kuin arpajaiset. Et ikinä tiedä, milloin oma numero on hyvä, koska se on niin lyhyen ajan voimassa, hän miettii.

Kalasatamasta asuntoa hakenut Päivi Pyykönen ei myöskään ymmärrä, miten asunnot jatkossa jaetaan ja mistä hakija voi tietää, onko oma numero hyvä vai huono.

Tähän asti järjestysnumeron omistaja on tiennyt, kuinka kaukana tai lähellä jonon alkupäätä numero on.

Hän kaipaisi läpinäkyvyyttä valintoihin.

– Olisi hyvä, jos asukasvalintojen jälkeen ilmoitettaisiin, millä järjestysnumerolla asukas on saanut kunkin asunnon.

Näillä numeroilla päästiin Kalasataman ja Jätkäsaaren uudiskohteisiin Pääkaupunkiseudulla on jaettu yli 330 000 numeroa 1990-luvulta lähtien. Vanhimmat numerot ovat pienimpiä. Esimerkiksi Hason Kalasataman Vinsentinkadun uudiskohteeseen tuli 1 600 hakemusta. Siihen on tulossa 64 asuntoa. Pienin järjestysnumero, jolla asunnon on saanut, on 359

Suurin hyväksytty numero oli 82 312

Lähes puolet numeroista oli alle 10 000 Hason Jätkäsaaren Atlantinkaaren uudiskohteeseen tuli yli 1 200 hakemusta. Asuntoja on tulossa 170. Pienin numero, jolla asunnon on saanut, on 1 012

Suurin hyväksytty numero oli 315 836

Vajaa kymmenen prosenttia numeroista oli alle 10 000

Puolet numeroista oli 10 000:n ja 100 000:n välillä

Kolmasosa numeroista oli 100 000:n ja 200 000:n välillä

Viisi prosenttia asunnoista on jaettu järjestysnumeroilla, jotka ovat yli 200 000

Osasta hakijoita tulee väliinputoajia

ARAsta myönnetään, että numeroiden uusiminen kertarysäyksellä voi olla epäoikeudenmukaista niitä hakijoita kohtaan, jotka ovat pitkään odottaneet pääsevänsä kiinni kohtuuhintaiseen asumiseen.

Osa on saattanut hakea pitkään asuntoja ja oman asunnon saaminen on voinut olla lähellä. Pettymys voi olla suuri, kun numero raukeaa.

Myös Hason toimitusjohtaja Juha Viljakainen uskoo, että uudistuksessa osasta tämänhetkisistä hakijoista tulee väliinputoajia, mutta toisaalta järjestelmä parantaa liikkuvuutta, sekä kotimaasta että ulkomailta.

Päivi Pyykönen pelkää, että helsinkiläisten on entistä vaikeampi päästä asumaan kohtuuhintaisiin asuntoihin.

Helsingin Jätkäsaaren asumisoikeusasuntojen kylkeen rakennetaan parhaillaan Hyväntoivonpuistoa, joka ulottuu merelle. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Yhtiöt valmistelevat valintojen tekemistä

Vuoden päästä virkavastuu asukasvalinnoista siirtyy kunnilta asumisoikeusyhteisöille. Siihen liittyviä kiemuroita selvitellään parhaillaan aso-yhtiöissä yhdessä ARAn kanssa.

Helsingin Hasossa suunnitellaan asukasvalintojen valmistelunulkoistamista isännöintitoimistolle, joka tähänkin asti on valmistellut valintojen tekemisen kaupungille.

Yhtiön täytyy tehdä lopulliset asukasvalinnat, mutta Haso haluaisi ostaa isännöintitoimistolta asukasvalintavalmistelun.

– Haluamme toteuttaa asukasvalinnat tilaaja–tuottaja-mallilla, ja nyt meidän pitää katsoa tarkasti, miten virkavastuu voidaan toteuttaa eli mikä on päätöksentekoa ja mikä valmistelua, sanoo toimitusjohtaja Viljakainen.

Vanhat numerot romukoppaan, uudet tilalle Asumisoikeuslain asukasvalintasäädös tulee voimaan 1. syyskuuta 2023

Uusia asumisoikeusasuntojen hakemiseen oikeuttavia järjestysnumeroita alkaa jakaa ARA

Nykyiset, kunnilta saadut järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun

Yksi valtakunnallinen järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta

Asukkaiden valinta siirtyy kunnilta asumisokeusyhteisöille

Kaikkien asuntoon muuttavien 18–54-vuotiaiden varallisuus tarkistetaan jatkossa

Yli 55-vuotiaiden varallisuutta ei jatkossakaan tarkisteta

Samasta taloyhtiöstä vapautuviin asuntoihin voi hakea ilman uutta järjestysnumeroa

Vapautuvaan asuntoon valittaessa saman taloyhtiön asukkaat ovat etusijalla

Vanhemmat eivät voi hakea lapselle asuntoa omalla numerollaan

Valvontavastuu asukasvalinnoista siirtyy aluehallintovirastolta ARAlle

Asumisoikeusasunto olisi hyvä vaihtoehto pienituloiselle

Jätkäsaaressa asuva Sanna Paavilainen viihtyy ainakin tällä hetkellä uudessa kohtuuhintaisessa vuokra-asunnossaan, jonka hän onnistui saamaan. Edellinen, vapailta markkinoilta hankittu vuokra-asunto kävi liian kalliiksi.

– Asuntotilanne on Helsingissä aika hankala, Paavilainen pohtii.

Helsinkiläinen Sanna Paavilainen haaveilee omasta asunnosta, mutta unelman toteutumisesta ei ole vielä varmuutta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Asunnot ovat kalliita, pankista ei saa lainaa eikä kaupungiltakaan saa helpolla vuokra-asuntoa – siksi hän pitää asumisoikeusasuntoja hyvänä vaihtoehtona.

– On hyvä, että on eri vaihtoehtoja. Näitä edullisia asuntoja olisi hyvä olla, jotta pienituloisetkin löytäisivät sen kodin, jossa olla ja asua.

