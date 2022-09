Paikalla on 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Rajavartiolaitoksen helikopteri avustaa sammutustöissä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että leviämisvaaraa ei enää ole, sillä palo on saatu hallintaan ja sitä sammutetaan.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan lähin talo on 200 metrin päässä maastopalosta. Palo on Porvoossa alueella, jossa on peltoa ja metsää.