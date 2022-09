Näin Venäjä teki energia-aseen, josta koko Eurooppa nyt kärsii – pakotteet eivät estäneet Kremlin sotakassaa karttumasta

Talvikauteen varautuvan Euroopan horisonttiin on kohonnut uusi uhka. Ensin Venäjän supisti kaasutoimituksiaan, nyt se ajaa niitä jo kokonaan alas.

Merkittävä osa Euroopan energiasta on tuotettu maakaasulla. Kun kaasun hinta on Venäjän hyökkäyksen seurauksena noussut, on myös sähkö kaikkialla Euroopassa aiempaa kalliimpaa.