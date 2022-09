Utajärven pikkukuntaan suunnitellaan Suomen suurinta aurinkovoimalaa: 350 000 paneelia tuottaisi sähköä jopa 40 000 ihmisen kulutukseen

– Kartoitamme kumppaneita etenkin rahoitukseen liittyen, ja kiinnostuneita on useampia. Tavoitteena on toimia Utajärvellä mahdollisimman pian.

Tuomisen mukaan energiamarkkinoiden murros on lisännyt kiinnostusta Utajärven hankkeeseen, jossa aurinkoenergian lisäksi suunnitelmissa on myös tuulivoiman ja tulevan teollisuusalueen hukkalämmön hyötykäyttö. Suunnitelmissa on myös ajan hengen mukaisesti vetytuotanto, kertoo Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.