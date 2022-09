Helsingissä lippujen hinnat ovat jo karkottaneet kävijöitä, Tampereella hintoihin ei kosketa: "Väki halutaan Areenaan"

Pääkaupunkiseudulla eri tapahtumien lippujen hintojen nousutahti on alkanut jo hengästyttää kuluttajia. Helsingin Sanomat kertoi jutussaan (siirryt toiseen palveluun) lippujen hintojen kohonneen paikoin niin korkeiksi, että se karkottaa jo yleisöä.

Tampereella erityyppisten tapahtumien lippujen hinnoissa ei juurikaan ole tapahtunut nousua, vaikka kustannukset ovat ympärillä kohonneet koko ajan. Ylen selvityksessä tapahtumien järjestäjät toteavat, että hinnat pidetään mieluummin sellaisina, että ihmisillä on varaa saapua paikalle.

Tampere on kovaa vauhtia kirimässä Suomen "tapahtumapääkaupungiksi". Kaupungissa on tehty investointeja, jotka edistävät tapahtumien järjestämistä nyt ja tulevaisuudessa . Samaan aikaan Helsingissä ei tällä hetkellä ole suuremman kokoluokan sisäareenaa.

Teattereissa ovat kohonneet esimerkiksi sähkön ja palkkojen lisäksi lavasteiden ja pukukankaiden hinnat. Korotuspaineita siis on.

– Kierrätystä on ehkä lisätty, mutta sitä olisi tehty muutenkin, sanoo Tampereen Työväen Teatterin asiakaspalvelupäällikkö Arja Kamppi .

Musiikkipuolella hinta on usein neuvottelujen tulos

Tampere-talon tuotannoissa hinnat eivät ole nousseet parin kolmen vuoden aikana. Tämän on mahdollistanut se, että koronavuosien aikana tulleita ansionmenetyksiä on kompensoitu isoilla säästöillä sekä rakentamalla korvaavaa liiketoimintaa. Myös valtion erilaisista tuista on ollut apua.