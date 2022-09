Analyysi: Henkilöstömitoituksen lykkääminen vanhustenhoidossa on hallitukselta helpommin sanottu kuin tehty

Lykkäys seuraavalle vaalikaudelle on poliittinen riski

Jos hoitajamitoitus viivästyy pitkälle, se on poliittinen riski varsinkin SDP:lle. Hoitajamitoitus on SDP:n lupaus viime eduskuntavaaleista. Seuraavan hallituksen on vaikeampi perua uudistus, jos se on jo ehtinyt voimaan.