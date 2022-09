Rahoitusprofessori arvioi, että Fortum olisi voinut mennä konkurssiin ilman hätälainapakettia

– On ihan selvä, että se (Fortum) ei saa markkinoilta millään ehdoilla rahaa. Tuo paketti, joka heille nyt annettiin, sen korko on 14,2 prosenttia. USA:ssa tällä hetkellä roskalainat eli tämän samantyyppiset yritykset, jotka eivät enää tahdo saada lainaa, niillä korot ovat 8–9 prosentin luokkaa keskimäärin. Tämä on vielä sitä selvästi korkeampi.