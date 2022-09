The Rasmuksen Euroviisu-sulat huutokaupataan, jotta Luonnonperintösäätiö voi ostaa metsää Lopelta

Huutokauppaan ovat lahjoittaneet esineitä muun muassa Anssi Kela , Paula Vesala , Samuli Edelmann , Olavi Uusivirta ja Jenni Vartiainen . Kohteiden joukossa on esimerkiksi The Rasmuksen Lauri Ylösen Euroviisu-esityksessä käyttämiä sulkia.

– Luonnonalueiden säilyttäminen ja monimuotoisuuden turvaaminen on meidän jokaisen yhteinen asia, ja myös me muusikot haluamme olla äänekkäästi mukana suojelemassa luontoa. Nyt siihen on tuhannen taalan paikka, kun upean metsäalueen suojeleminen eteläisessä Hämeessä on toteutumassa ja sen konkretisoitumiseen tarvitaan vielä varoja.