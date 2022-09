Ulkomaan matkailu vei suomalaiset ja hyökkäyssota venäläiset matkailijat – epävarma talous painaa Etelä-Karjalan yrittäjiä muuta Suomea enemmän

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut Etelä-Karjalassa yrityksiin enemmän kuin muualla Suomessa.

Tilanne on nakertanut palvelutoimialaa, kun venäläisten matkailijoiden määrä romahti, ja myös kotimaisten matkailijoiden määrä väheni. Sota on nostanut myös raaka-aineiden ja energian hintoja.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometristä. Sen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vähentänyt Etelä-Karjalassa suoraa kysyntää 61 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Matkailussa hiljaisempaa

Matkailualan yrittäjille kesä on ollut Etelä-Karjalassa vaikea.

– Kahteen edelliseen kesään verrattuna tämä kesä on ollut selvästi hiljaisempi matkailualan yrityksille. Alkuvuodesta vielä ajateltiin, että venäläisiä matkailijoita tulee koronan loputtua, Hanhisuanto sanoo.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan nyt näyttää Hanhisuannon mukaan siltä, että tilanne on monta vuotta eteenpäin hyvin heikko.

Kaikki palvelu- tai matkailualan toimijat eivät kuitenkaan ole riippuvaisia venäläisistä turisteista – joitakin yrityksiä rasittaa koronavuosia vähäisempi kotimaisten turistien määrä. Hanhisuannon mukaan kotimaisten turistien määrä on kuitenkin tänä kesänä ollut Etelä-Karjalassa vielä "varsin hyvää".

Matkustajamäärät vähentyneet

Saimaa Travel -yrityksen toimitusjohtaja Kirsti Laine kertoo, että kulunut kesä on ollut selvästi hiljaisempi kuin edellinen. Saimaa Travel on ollut aiemmin erityisesti Venäjän matkailuun keskittyvä matkatoimisto, ja sen tarjonnan kulmakivi on ollut Viipurin-risteilyt.