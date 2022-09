Kokkolan Energian asiakaspalveluun tulvii huolestuneita soittoja, kun sopimus irtisanottiin tuhansilta asiakkailta – Kuluttajavirasto: Ihan uusi tilanne

Yhtiö on päättänyt tarjota sähkösopimuksen toistaiseksi vain Kokkolassa asuville.

– Päätös tehtiin perjantaina (2.9.), joten kirjeet ovat nyt lähdössä asiakkaille, jotta he ehtivät hankkia uuden sähköntoimittajan. Tietenkin sekaannusta lisää se, että viime kuussa lähetetyt hinnankorotuskirjeet ovat juuri tulleet asiakkaille perille, sanoo Rintamäki sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on tullut muutamia yhteydenottoja asiakkailta, joilta sähköyhtiö on irtisanonut toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia. Yhteydenotot koskevat Kokkolan Energiaa.

Viraston johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan ilmiö on uusi.

Kaksi viikkoa voi olla liian lyhyt aika

Toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa on molemmilla osapuolilla kahden viikon irtisanomisaika – jos kyseinen sähköyhtiö ei ole näille asiakkaille toimitusvelvollinen sähköntoimittaja.

– Kun sopimusehtojen mukainen irtisanomisaika on kaksi viikkoa, siihen pitäisi laskea jonkinlainen puskuri, jotta kuluttajalla on aikaa reagoida, sanoo Marttala.

Ongelmallista on kuitenkin se, ettei puskuria ole määritelty laissa eikä sähkönmyyntiehdoissa.

"Kirjeet lähtevät liukkaasti liikkeelle"

Tämä on ihan uusi tilanne: tällaista ei ole ollut aikaisemmin, että sähköyhtiöt olisivat lähteneet irtisanomaan sopimuksia, koska asiakkaat on haluttu pitää.

