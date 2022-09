Bussiyrittäjät iloitsevat arvonlisäveron poistosta – liitto toivoo lippujen hintoihin talvialea

Joukkoliikenteen arvonlisävero laskee tammikuussa nollaan neljäksi kuukaudeksi. Nyt ala pähkäilee, voidaanko lippujen hintoja laskea. Monella liikennöitsijällä on paineita nostaa hintoja.

Henkilökuljetusten arvonlisävero laskee tammikuussa nollaan. Päätös tehtiin viime viikon budjettiriihessä. Muutos on määräaikainen ja kestää neljä kuukautta.

Liikennöitsijöille arvonlisäveron poisto on tervetullut, sillä monen kassa alkaa olla tyhjä.

Mitä se käytännössä tarkoittaa, on kuitenkin vielä auki.

– Toivon mukaan saadaan laskua myös lippujen hintoihin. Tällä hetkellä kukaan ei tunnu tietävän, miten veron poisto toteutetaan tai voidaanko kaikkea siirtää hintoihin, Pekolan Liikenteen toimitusjohtaja Risto Pekola sanoo.

Valtionvarainministeriöstä kerrotaan, että vielä ei ole varmaa tuleeko arvonlisäveron alennus siirtymään hintoihin. Ministeriö kuitenkin arvioi alennuksen siirtyvän hintoihin ainakin osittain.

Parhaillaan ministeriö valmistelee luonnosta hallituksen esitykseksi. Seuraavaksi luonnos menee lausuntokierrokselle.

"Ehdottoman myönteinen asia"

Etenkin haja-asutusalueilla ja kaupunkien ulkopuolella joukkoliikenne on tiukoilla. Matkustajia on vielä aiempaa vähemmän, ja kustannukset nousevat.

Paikallisliikenteessäkin on takana usea huono vuosi. Palveluja on pidetty yllä kohonneista kuluista huolimatta. Suomen Paikallisliikenneliitto ry pitää tärkeänä varmistuksen saamista siitä, että alennus koskee sekä lipun hintaa että henkilöliikennepalvelujen ostoa yrityksiltä.

– Voi olla, että tämä antaa mahdollisuuden vaikka lippujen talvialeen. Joka tapauksessa tämä on ehdottoman myönteinen asia, joka voi auttaa kustannusnousupaineissa. Uskon, että muutos näkyy kuluttajallekin. Toivotaan, että se näkyy edullisimpina hintoina, toiminnanjohtaja Minna Soininen sanoo.

Soininen uskoo, että arvonlisäveron poiston vaikutuksesta lipun hintaan on kaupungeissa tai kuntayhtymissä tehtävä ensin poliittinen päätös.

Arvonlisäveron poisto saa kiitosta sekä liitoilta että liikennöitsijältä siitä, että se jakautuu tasaisesti kaikille. Arkistokuva Kotkasta elokuulta. Kuva: Linnea Pitkanen / Yle

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä pitää veron pudottamista erittäin positiivisena yllätyksenä ja oikeudenmukaisena tapana tukea alaa.

– Veron poisto on hyvä siinä mielessä, että se auttaa jokaista yritystä. Hinnoittelun jokainen yritys ja kaupunki päättää itse.

Apua lippujen hintojen korotuspaineisiin

Joukkoliikenteessä kulut ovat kasvaneet jyrkästi, kun energian ja polttoaineen hinnat nousevat. Paineita hintojen korotuksiin on.

– Talous on nyt monin paikoin huonossa jamassa. Lipun hintojen korotuspainetta tai säästöpaineita on ainakin neljällä tai viidellä jäsenellämme. Arvonlisänveron poisto auttaa ainakin siihen, Paikallisliikenneliitto Ry:n toiminnanjohtaja Minna Soininen sanoo.

Myös Risto Pekola sanoo, että korotuspaineita on. Toisaalta vastassa on matkustajien maksukyky sekä hintakilpailu raideliikenteen kanssa.

Tukia joukkoliikenteelle on myönnetty aiemminkin, muun muassa korona- ja ilmastotukea. Pekolan mukaan aiemmat tuet ovat jakautuneet epätasaisesti isojen kaupunkien ja toimijoiden eduksi. Etenkin kuntien väliset vuorot ja markkinaehtoinen liikenne ovat jääneet vähille.

Sekä liitot että liikennöitsijät kiittelevät arvonlisänveron poistoa siitä, että se koskee tasapuolisesti kaikkia.

Haasteena toteutus ja lyhyt kesto

Haastetta arvolisäveron alentamisen toteutukseen tuo esimerkiksi tuen lyhyt kesto. Jos hinnat alenevat, se saattaa tuoda uusia matkustajia ainakin hetkeksi.

– Ongelma on, mitä sitten tapahtuu, kun määräaika loppuu ja hintaa taas nostetaan. Mieluummin näkisin, että veroja ja hintoja mietittäisiin kokonaisvaltaisemmin. Otettaisiin kaikki keinot käyttöön, että saataisiin ihmisiä puhtaan, kaikille avoimen ja turvallisen liikenteen käyttäjiksi, sanoo Soininen.

Budjettiriihi päätti joukkoliikenteen arvonlisäveron poistosta. Nyt liikennöitsijöitä mietityttää, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Myös käytännön toteutusta pitää miettiä.

– Kertalippuun tuen laskeminen on helppoa, mutta esimerkiksi sarja- tai vuosilippujen kanssa on toisin. Ihmisillä menee myös aikaa ennen kuin he omaksuvat muutoksia. Jos tuki jatkuisi esimerkiksi koko kevään, eri toimijoiden olisi ollut helpompi hanskata se, Pekola pohtii.

