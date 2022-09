Nordealta synkkä ennuste: Suomen talouden kasvu pysähtyy

Vaikka Suomen talous on pärjännyt alkuvuonna odotettua paremmin, näkymiä heikentävät nyt korkea inflaatio ja nousevat korot, Euroopan energiakriisi sekä Kiinan koronatoimet.

Energiapula on nostanut sähkön ja polttoaineiden hintoja, ja samalla vientiteollisuus kärsii kalliiden energiahintojen lisäksi kysynnän vähenemisestä Euroopan talouskehityksen hyytyessä.

Kotitalouksille odotettavissa kylmää kyytiä

– Kotitalouksille on tänä talvena jaossa niukkuutta, kun sähkö- ja ruokalaskun lisäksi asuntolainan korot nousevat. Kotitalouksien heikko ostovoima on alkanut näkyä tavarakulutuksen vähenemisen lisäksi asuntokysynnän heikentymisenä, mikä on omiaan hyydyttämään rakentamista, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.