Veikkaus on valmis luopumaan monopoliasemastaan ja siirtymään linsenssimalliin – varatoimitusjohtaja: ”Sitten kaikki toimisivat samoilla pelisäännöillä”

Rahapeliyhtiö Veikkaus totesi osavuosikatsauksessaan, että Suomessa tulisi pohtia kaiken rahapelaamisen saattamista saman sääntelyn piiriin. Tämä tarkoittaisi Veikkauksen monopoliaseman purkamista ja siirtymistä niin sanottuun lisenssimalliin. Veikkauksen mukaan kyse on enemmän suomalaisesta rahapelijärjestelmästä kuin Veikkauksesta sinänsä.

Suomen digitaalinen rahapelimarkkina (siirryt toiseen palveluun) oli tammi–kesäkuussa noin 520 miljoona euroa ja tästä Veikkauksen osuus on noin 260 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä noin puolet rahoista valuu siis ulkomaisille nettikasinoille.

– Meillä Suomessa on muodollisesti yksinoikeusjärjestelmä, mutta jos katsotaan digitaalista pelaamista niin Veikkauksen markkinaosuus on enää puolet. Voi jo kysyä, onko meillä oikeasti enää yksinoikeusjärjestelmää, Nummikoski pohtii.

Lisenssijärjestelmä on otettu käyttöön useissa Euroopan maissa

Euroopasta löytyy esimerkkejä maista, joissa on otettu käyttöön lisenssijärjestelmä. Esimerkiksi Ruotsissa rahapeliyrityksiltä vaaditaan toimilupa ja sellaisen saaneet yritykset maksavat 18 prosentin peliveroa.

– Siellä on saatu kanavointi 90 prosenttiin, mikä järjestelmän tavoite on ollutkin. Ja se on merkittävin mittari sille, että onko järjestelmä onnistunut vai ei. Sellaista lisenssijärjestelmää ei kannata luoda, mikä ei kykene kanavoimaan pelaamista itseensä. Sääntely pitää laatia sen tasoiseksi.