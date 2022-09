Ykkösaamussa Mika Lintilä – mitä haluat kysyä elinkeinoministeriltä?

EU:ssa haetaan yhteistä ulospääsyä energiakriisistä perjantain hätäkokouksessa. Yhtenäisyys on tärkeää, sillä rivien hajoamisen on arvioitu olevan voitto Putinille. Ykkösaamun vieraana TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä lauantaina on elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Elinkeinoministeri Lintilä vakavana EU:n energiakokouksen alla