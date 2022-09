Osa Uimastadionin ja Yrjönkadun uimahallin saunoista pois käytöstä sähkönsäästösyistä – Helsinki valmistelee isompaa säästökokonaisuutta

Helsingin uimastadionilla ja Yrjönkadun uimahallilla osa saunoista on ollut tällä viikolla pois käytöstä. Liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurteen mukaan syynä tähän on sähkön säästäminen.

– Kaikki jotka uutisia seuraavat, ymmärtävät, että sähkön käytön tilanne on huolestuttava. Uimastadionin kausi on päättymässä ja halusimme kokeilla, mitä asiakasvaikutuksia sillä on, että saunojen käyttöä porrastetaan ja sähköä näin säästetään.