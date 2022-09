Joroisten luksuslomakohde valmistumassa ajallaan: hotelliin sijoittanut muuan muassa Jasper Pääkkönen, Valtteri Bottas ja Iivo Niskanen

Joroisten luksuslomakohde PihlasResort on valmistumassa ajallaan, lomakohteesta tiedotetaan. Kohde on avaamassa ovensa 15.2.2023.

Omistuspohja on myös laajentunut, ja kohteeseen ovat sijoittaneet muun muassa maastohiihtäjä Iivo Niskanen , F1-kuljettaja

– Meiltä on Savosta puuttunut tähän segmenttiin tarjottava tuote, jonka PihlasResortin pitkälle viimeistelty konsepti ja kansainvälisen tason palvelu nyt täyttävät, PihlasResortin hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustajista, Pekka Viljakainen sanoo.

Viljakainen on it-alalla miljonääriksi noussut yrittäjä.

Sähköautoja, veneitä ja saunatilat järven rannalla

Hotellimajoitusta on kymmenessä erillisessä villassa. Ne on sijoitettu eri puolille aluetta, jotta ne tarjoavat sekä omaa rauhaa että tunnelmallisen kokonaisuuden palveluineen, maalaillaan tiedotteessa.

Kaikissa villoissa on oma sauna ja hotellitasoiset palvelut aina concierge-palveluista pesulaan. Vierailla on käytössään sähköautoja, veneitä ja urheilupaikkoja. PihlasResortissa on esimerkiksi kuntosali, kiipeilyseinä, vastavirta-allas ja yhteiset sauna- ja allastilat järven rannalla. Hotellin vieraita palvelee myös a´ la carte -ravintola Siimes.