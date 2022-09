Ukrainalainen Anton Shamrai asuu ja opiskelee yhdessä venäläisten kanssa: "Tilanteeseen sopeutuminen on ollut vaikeaa"

Venäjä on tulittanut hänen kotikaupunkiaan Harkovaa lähes tauotta yli puoli vuotta . Iso osa miljoonakaupungista on tuhoutunut, eikä Suomeen paennut Shamrai pidä kotiinpaluuta todennäköisenä vaihtoehtona.

Silti Shamrai on sitä mieltä, ettei venäläisten vihaaminen ole ratkaisu. Hän on joutunut pohtimaan asiaa paljon, sillä tällä hetkellä hän asuu samassa soluasunnossa venäläisten kanssa.

Yhteiselo venäläisten kanssa vaatii sopeutumista

– Ollakseni rehellinen tilanteeseen sopeutuminen on ollut vaikeaa. Mutta yritän ajatella, että ihmiset voivat olla joko hyviä tai pahoja. Uskon, että Venäjällä on paljon hyviä ihmisiä, jotka eivät halua sotaa.

Venäläisten kohtaamista on vaikea välttää

Venäläisten opiskelijoiden määrän odotettiin vähenevän talouspakotteiden seurauksena, mutta toistaiseksi mitään romahdusta ei ole tapahtunut. Itä-Suomen yliopistossa venäläisiä on nyt 30 vähemmän kuin vuosi sitten. Eroa selittää pitkälti se, että opiskelijavaihto on keskeytetty.

Jo Putinin kuva voi ahdistaa

Koordinaattori Outi Väyrynen vastaa Itä-Suomen yliopistossa ukrainalaisten opiskelijoiden vastaanottamisesta. Hän kertoo, että opiskelijoiden välillä on isoja eroja siinä, miten he suhtautuvat venäläisiin.

Venäjän läheisyys herättää huolta

Itä-Suomen yliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden 42 ukrainalaiselle opiskelijalle, mutta vain 15 on aloittanut opinnot.

Vain noin puolet opinto-oikeuden saaneista opiskelijoista on ylipäätään ollut yhteydessä yliopistoon. Muutamia opiskelijoita on päättänyt jäädä Ukrainaan, koska opinnot kotiyliopistossa ovat jatkuneet etäopetuksena. Osaan ei ole saatu lainkaan yhteyttä.

Venäläisen opettajan kurssille ei ole pakko mennä

– On outoa asua näin lähellä Venäjän rajaa. Mutta Venäjä on eri maa ja uskon, että täällä olen turvassa.

– Se herättää minussa jonkinlaista vihamielisyyttä. Ymmärrän kyllä, etteivät täällä asuvat ihmiset ole tehneet mitään, joten kaikki on ok.

Itä-Suomen yliopistossa jännitteisiin on varauduttu

Itä-Suomen yliopistossa on nähty vaivaa sen eteen, että ukrainalaiset opiskelijat tuntisivat olonsa turvalliseksi. Koordinaattori Outi Väyrynen kertoo, että esimerkiksi mahdollisiin jännitteisiin on varauduttu.

Ukrainalaisilla on oma tuutori, joka auttaa tutustumaan suomalaisiin opiskelijoihin. Myös ympäristöstä on pyritty tekemään mahdollisimman turvallinen ensimmäisestä päivästä lähtien. Asunnot on sisustettu valmiiksi ja kaikkia ukrainalaisia on tultu vastaan juna-asemalle.