Laukaassa heräsi poikkeuksellinen auttamisinto, kun vanhus katosi – "Yhteishenki saattaa olla jonkinlaisessa nousussa", sanoo poliisi

– Lapset hälyttivät, että jonkun pappa on hukassa, mene äiti auttamaan. Aina lähdetään, kun tällaisia tilanteita tulee, Riihinen sanoo.

– Tämä on poikkeuksellista nykypäivänä. Siellä oli valtavasti paitsi vapepalaisia ja tietysti poliiseja mutta myös kyläläisiä, sanoo Keski-Suomen Vapepa-johtaja Pirkko Koskela .

Kyläläisten auttamishalu herää hänen mukaansa silloin tällöin ja on vahvinta lasten ja vanhusten kadotessa. Myös viime vuosien tapahtumat, kuten koronapandemia, saattavat lisätä intoa.

– Ajatus siitä, että joku on hukassa, huolestuttaa. Autan mielelläni, hän sanoo.

Isot ihmismäärät häiritsevät koiria ja droneja

Myös reilut kolmekymmentä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan vapaaehtoista lähti etsimään Laukaan kadonnutta vanhusta poliisin pyynnöstä. He haravoivat aluetta illan ja yön aikana.

Erityisesti Vapepan vapaaehtoiset ovat poliisille iso apu, sillä he ovat kouluttautuneita ja järjestäytyneitä.

– Heidän apunsa on todella tärkeää, koska sen avulla pystymme tarkistamaan isoja alueita suhteellisen lyhyessä ajassa. Kyse on henkelä pelastavasta toiminnasta, kun vanha ihminen katoaa kylmässä yössä. On todella tärkeää saada paljon silmiä, käsiä ja jalkoja mukaan, Nykopp sanoo.