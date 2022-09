Fortumin tilanne näyttää karmaisevalta, mutta yhtiöllä on silti kädessään valtti – asiantuntijat tyrmäävät viime päivien puheet konkurssista

Fortum tarvitsee sähkön johdannaispörssissä miljardien eurojen vakuuksia. Vakuudet on tarkoitettu riskien pienentämiseksi, mutta nyt ne ovat itsessään kasvaneet riskeiksi, jotka voisivat pahimmillaan horjuttaa pankkisektoriakin.

Valtio lupasi Fortumille jättikorkoisen lainan. Professori Vesa Puttosen mukaan sillä on kaksi tarkoitusta: kannustaa rahoittajia lainaamaan ja patistaa Fortumia valtion sijaan pankkien pakeille.

Huoli kassakriisistä, pikavauhtia junailtu lupaus miljardilainasta ja puheita konkurssiin päästämisestä.

Fortumin tilanne näyttää viime päivien valossa hyvin synkältä.

Tuoreessa muistissa on myös pari viikon takainen puolivuositulos, jossa yhtiö raportoi lähes 12 miljardin euron tappiosta alkuvuodelta. Tappiot ovat peräisin tytäryhtiö Uniperista, jolle kertyy valtavia tappioita, kun se ostaa kaasua huippukalliilla ja myy sitä vanhojen sopimusten mukaisesti halvalla.

Tiistaina valtio kertoi Fortumille järjestetystä runsaan kahden miljardin euron lainanlupauksesta. Jos Fortum nostaisi sille räätälöidyn lainan, sille tulisi maksettavaksi huippukorkea, yli 14 prosentin vuosikorko. Korkotasoltaan laina vastaa roskalainojen luokkaa.

Miten huonosti Fortumilla todellisuudessa menee?

Perusliiketoiminnalla menee hyvin

Liikkuvia osia on paljon, mutta aluksi pitää pysähtyä katsomaan ydinkysymyksiä, sanoo Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Fortum tuottaa sähköä etenkin vesi- ja ydinvoimalla, joiden tuotantokustannuksilla sähköstä saa tuottoa matalallakin hinnalla.

Viime kuukausina sähkön hinta taas on moninkertaistunut. Fortumin kannalta johtopäätös on selvä.

– Yhtiön perusliiketoiminta on kannattavaa, tai pikemmin hyvinkin kannattavaa, Puttonen sanoo.

Pitkälti saman arvion esittää Nordean entinen pääekonomisti, nykyisin konsulttina toimiva Roger Wessman.

Kaksikko huomauttaa, että vielä toistaiseksi Fortum hyötyy sähkön hinnannoususta niukasti, koska sen kiinteissä sopimuksissa hinta on huomattavasti nykyistä markkinahintaa matalampi. Jatkossa kannattavuus paranee.

– Kun katsoo eteenpäin, uusia sopimuksia solmitaan jatkuvasti korkeammilla hinnoilla, Wessman sanoo.

Entä miljarditappiot sijoituksista Uniperiin ja Venäjälle?

Wessman sanoo, että vaikka tappiota on kertynyt valtavasti, nyt kyse on jo menneistä tappioista. Vaikka Uniper- ja Venäjä-omistusten arvot kirjattaisiin nollaan, Fortumin kassasta ei kuitenkaan poistuisi enää enempää rahaa.

– Tulevan arvioimisessa tärkeintä on keskittyä emoyhtiön oman liiketoiminnan näkymään. Lähivuosina se tulee olemaan varsin kannattavaa.

Konkurssissa menetettäisiin Fortumin tuottoisat osat

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius sanoi Talouselämä-lehdelle tiistaina, että Fortum olisi syytä päästää konkurssiin, eikä valtion pitäisi tukea sitä.

Puttonen sanoo pitävänsä konkurssipuheita vastuuttomina.

– Meidän aikamme suosii räväkkää. Konkurssista puhumalla saa isoja otsikoita.

Puttonen katsoo, että konkurssissa menetettäisiin Fortumin arvokkaat osat, jotka ovat nykyisillä sähkön hinnoilla historiallisen kannattavia. Valtion omistuksen säilyttämistä perustelee Puttosen mielestä myös energiatuotannon huoltovarmuus.

Myöskään Wessman ei näe syytä päästää Fortumia konkurssiin. Hän toteaa, että pahimmassa tapauksessa valtio voisi kasvattaa omistustaan, jos Fortumia olisi pääomitettava konkurssin estämiseksi.

Se ei kuitenkaan näytä hänen mukaansa todennäköiseltä, vaikka Fortumilla on valtava rahantarve.

– Ainoana ongelmana ovat nyt vakuusvaatimukset, Wessman sanoo.

Ylen A-studiossa rahoitusprofessori Timo Rothovius arvioi myös, että Fortumin valtava rahantarve johtuu siitä, että yhtiö olisi spekuloinut johdannaisilla. Sen yhtiö kiistää tiukasti. Vakuusvaatimusten nousu johtuu Fortumin mukaan Venäjän kaasukiristyksen kuumentamasta johdannaismarkkinasta.

Miksi Fortum tarvitsee lainaa valtiolta?

Suomen ja Ruotsin hallitukset kertoivat viikonloppuna yhteensä yli 30 miljardin euron hätärahoituksesta energiayhtiöille.

Yhtiöt tarvitsevat rahaa vakuusvaatimuksiin sähkön johdannaismarkkinoilla, jossa energian tuottajat ja käyttäjät käyvät kauppaa tulevaisuudessa toimitettavasta sähköstä. Jos tulevaa tuotantoa on myynyt esimerkiksi 50 eurolla ja markkinahintaa nousee vaikkapa 500 euroon, myyjän on talletettava vakuudeksi erotus eli 450 euroa. Rahat palautuvat yhtiölle, kun sähkö on toimitettu.

Kun sähkön hinta on moninkertaistunut, samalla ovat moninkertaistuneet vakuusvaatimukset. Norjan valtion öljy- ja kaasuyhtiö Equinorin Bloombergille (siirryt toiseen palveluun) esittämän arvion mukaan koko Euroopassa energiayhtiöt tarvitsisivat vakuuksiin jopa jättimäiset 1500 miljardia euroa.

Viikonloppuna huoli johdannaismarkkinoiden kriisiytymisestä kasvoi, kun Venäjä ilmoitti, että kaasuputket Eurooppaan pysyvät kiinni. Jos johdannaishinnat olisivat ampaisseet nousuun, energiayhtiöiltä olisi saattanut loppua kassa vakuusvaatimusten kanssa. Seurauksena olisi voinut olla ketjureaktio, joka olisi pahimmillaan saattanut levitä pankkisektorille asti.

Entä Fortum?

Kuumentuneessa johdannaismarkkinassa se on kriittinen, koska sillä on Suomen suurimpana sähköntuottajana useiden miljardien eurojen vakuusvaatimukset. Tilanteen vakavuudesta kertoo se kiire, jolla valtio järjesteli Fortumille oman 2,35 miljardin euron pikarahoituksen viikonloppuisen kriisipakettinsa lisäksi. Kiirettä saattoi lisätä Fortumin alkuviikosta erääntynyt velkakirjalaina.

Kyse on lainalupauksesta. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo, että laina nostettaisiin, jos hinta – ja sitä myöten vakuusvaatimukset – nousisivat "hyvin paljon korkeammaksi". Rahantarve vakuuksissa voisi pahimmillaan olla useita, useita miljardeja.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi tiistaina 6. syyskuuta, että valtion lupaama laina on Fortumille viimesijainen vaihtoehto.

Valtio-omistaja astui kuvaan, koska uhkana oli, että pankit eivät olisi Fortumia enää lainoittaneet. Jos hinnat ja vakuusvaatimukset olisivat nousseet voimakkaasti, Fortum olisi pahimmillaan voinut ajautua tekniseen konkurssiin, jossa käyttörahaa ei yksinkertaisesti olisi löytynyt.

"Roskalainan" korko ei juuri kerro yhtiön riskeistä

Pankit ovat eteviä arvioimaan riskejä. Jos jokin yhtiö ei saa pankkilainaa, tilanne on yleensä todella paha.

Mikä on Fortumin tilanne?

Wessman ja Puttonen arvioivat, että monella pankilla alkaa tulla vastaan raja, jonka jälkeen ne eivät voi antaa enää entisten tuntuvien Fortum-lainojensa päälle uutta rahoitusta.

Pankin riskiarviossa voi painaa uhkakuva siitäkin, että johdannaishintojen noustessa lainaa olisi hakemassa moni muukin energiayhtiö. Yksi Fortumin täsmäriskeistä piilee Wessmanin mukaan kiinteissä, markkinahintoja selvästi halvemmissa sähkösopimuksissa. Jos Fortumin tuotantolaitoksissa tulisi häiriöitä, Fortumin pitäisi ostaa sähköä markkinoilta ja myydä sitä asiakkailleen halvalla Uniperin tapaan.

Valtion lupaamassa lainassa vuosikorko on jättimäiset yli 14 prosenttia, mikä vastaa koroltaan niin sanottuja roskalainoja. Normaalioloissa näin korkeaa korkoa vaadittaisiin huippukovan riskin yritykseltä.

Fortumin rahantarpeen aiheuttanut johdannaismarkkinoiden tilanne on Puttosen mukaan kuitenkin niin poikkeuksellinen, että 14 prosentin lainakorosta ei voi päätellä yhtiön riskejä tavalliseen tapaan.

Puttonen toteaa, että valtion lupaamalla lainalla on kaksi keskeistä tarkoitusta.

– Jumalattoman kova korko on kannustin, että tehkää nyt kaikkenne, että saatte halvemmalla rahaa pankeista.

Epämieluisaksi laina on tehty silläkin, että sen ehdot kieltävät esimerkiksi johdon palkitsemisen.

Toiseksi lainalupaus on Puttosen mukaan viesti pankkien ja velkamarkkinoiden rauhoittamiseksi. Viesti on, että Fortumia voi lainoittaa, eikä omistaja anna Fortumin ajautua vakuuksien vuoksi kassakriisiin.

– Valtio sanoo, että isoveli on täällä takana viimeisenä turvana.

Wessman toteaa, että tämän hetkinen sähköhinta ennakoi, että Fortum ei joudu lainaa nostamaan. Nyt Fortumilla on vakuuksissa kiinni noin kolme miljardia euroa. Puolitoista viikkoa sitten summa oli noin viisi miljardia.

– Jos Fortum pärjäsi viiden miljardin vakuuksien kanssa, niin nyt ei näytä siltä, että yhtiö joutuisi lainaa nostamaan.

Puttonen: Lisärahalle voi olla tarvetta vakuuksista riippumatta

Puttonen arvioi, että Fortum saattaa yhä tarvita lisää pääomia, vaikka tilanne johdannaismarkkinoiden vakuuksien kanssa rauhottuisi.

Käytännössä se tarkoittaisi osakeantia eli rahan keräämistä omistajilta kasvavaa omistusosuutta vastaan. Osakeanti voisi Puttosen mukaan osoittautua tarpeelliseksi esimerkiksi silloin, jos Fortum saisi Venäjän-bisnestensä myynnistä paljon odotettua vähemmän

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon mukaan yhtiön seitsemän Venäjällä sijaitsevan tuotantolaitoksen myyminen on loppusuoralla. Epävarmuus on kuitenkin suurta, koska Fortum tarvitsee pakotteiden ulkopuolelle jätetyn ostajan ja lopulta kauppa tarvitsee vielä Kremlin sinetin.

Presidentti Vladimir Putin voi päättää jopa niin, että Venäjä ottaa Fortumin voimalat haltuunsa korvauksitta.

Puttonen toteaa, ettei Fortumin osakeannissa olisi mitään dramaattista, jos yhtiö uskoo, että se voi kasvattaa liiketoimintaansa. Pääomia voi maksaa takaisin, jos "maailmanlopun skenaario osoittautuu jossain vaiheessa ylimitoitetuksi".

– Jokainen yhtiö tarvitsee myös ylläpitäviä investointeja, jottei lypsävää lehmää vaaranneta.

