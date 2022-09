Näin esimerkiksi Tampere varautuu sähkökatkoksiin: kokonaisia asuinalueita pimenee jopa varoittamatta, kylmä suihku, liikennevalot pois

Vielä moni asia on avoinna, kuten paljonko sähkökatkoksia on mahdollisesti tulossa. Sähköverkkoyhtiöt ovat kuitenkin varautuneet jo aika konkreettisilla suunnitelmilla.

1. Kuka varoittaa yhtiöitä?

Jos kaikki sähkötuotanto on käytössä, sähköpulan riski on jo suuri. Jos taas sähkön kulutus on jo isompaa kuin sähkön tuotanto ja tuonti yhteensä, sähköpula on tosiasia.