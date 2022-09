Britannian uusi pääministeri sai tulikasteensa parlamentissa: Liz Truss lupaili briteille helpotusta Pohjanmeren kaasusta ja öljystä

Huomenna hallituksensa energiasuunnitelman julkistava Truss sanoi, että Britannian on lisättävä omaa energian tuotantoa. Hänen mukaansa energiapakettia ei makseta windfall-veron tuotoilla.

Starmer sanoi Trussin esittävän enemmän lainaa kuin on tarpeen. Työväenpuolueen johtajan mukaan veronmaksajat joutuvat kärsimään tästä.

Kärkipaikoilla ei ole valkoisia miehiä

Trussin varapääministerinä ja hallituksen kakkosnaisena on aloittanut Thérèse Coffey , joka toimii myös terveysministerinä.

Uusi ulkoministeri on James Cleverly, uusi sisäministeri on Suella Braverman ja uusi valtiovarainministeri on Kwasi Kwarteng.