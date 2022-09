"Tämä on tullut vyörymällä päälle" – hyvinvointialueiden johtajat kertovat, miten hoitajapula kurittaa lähes kaikkia palveluita

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vuodenvaihteessa aloittavien hyvinvointialueiden syliin rysähtää historiallisen suuri hoitajapula.

Hoitajapula synkistää tulevaisuuden näkymiä ja uhkaa palveluiden järjestämistä, selviää Ylen hyvinvointialueiden johtajille tekemästä kyselystä. Hoitajapulaa kuvataan “hälyttäväksi”, “akuutiksi", "haasteelliseksi”, "merkittäväksi" ja "historiallisen vaikeaksi". Ylen kyselyyn vastasivat 16 hyvinvointialuetta ja Helsinki.

Monen hyvinvointialueen johtajan mukaan kyseessä ei ole ohimenevä, helposti korjattava tilanne, vaan pahimmassa tapauksessa palvelujärjestelmää uhkaava, entisestään kurjistuva kierre.

Pitkään kytenyt hoitajapula on rävähtänyt silmille kuluvan vuoden aikana. Tehy ja Super ovat perustelleet palkkavaatimuksiaan hoitajapulalla. Kesällä hoitajapulan seuraukset alkoivat näkyä päivystysten ruuhkina.

– Kansallisella tasolla ei ole täysin realistista kuvaa siitä tilanteesta, missä ollaan, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen kantaa huolta Suomen koko sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvystä. Kuva: Yle/Kjell Lindroos

Pohjanmaan Kinnunen: "Eniten kannan huolta koko järjestelmän kantokyvystä"

Hoitajapula ei koettele vain yksittäisiä toimintoja, vaan näyttää läpäisevän lähes kaikki sote-palvelut, selviää Ylen kyselystä. Hyvinvointialueiden johtajat kertovat, että osastoja on jouduttu sulkemaan, leikkauksia lykkäämään, hoitoa supistamaan ja kotihoidon palveluita karsimaan.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johto kertoo, että hoitajapula vaikuttaa merkittävästi kaikkeen toimintaan: ikäihmisten hoitoketju hidastuu merkittävästi ja potilasturvallisuus heikkenee etenkin ikäihmisten hoitoketjussa mutta myös päivystys- ja kiirehoidossa.

Myös Pohjanmaan hyvinvointialueella hoitajia puuttuu lähes kaikista palveluista suun hyvinvoinnista vanhusten kotihoitoon ja erikoissairaanhoidon osastoille. Vuodepaikkoja on jouduttu sulkemaan, kiireetöntä hoitoa lykkäämään, eikä kotihoito pysty ottamaan niin paljon uusia asiakkaita kuin tulijoita olisi. Muulle väestölle tämä ruuhka realisoituu päivystyksen jonoina.

Missä tilanne sitten on huolestuttavin? Sitä on hyvinvointialueen johtajan Marina Kinnusen vaikea sanoa.

– Eniten kannan huolta koko järjestelmän kantokyvystä.

Synkkää viestiä kuuluu monen muun alueen tavoin myös Helsingistä. Töitä olisi saman tien sadoille hoitajille, jos tekijöitä vain löytyisi, sanoo sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Juha Jolkkonen.

Hänen mukaansa tilanne heikkenee ja vaikeuttaa merkittävästi palveluiden turvaamista. Jolkkonen on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Tällaista henkilöstötilanteen kiristymistä ei ole nähty aikoihin.

Jolkkosen mukaan pulaa on hoitajien lisäksi monista muista ammattiryhmistä, kuten sosiaalialan ammattilaisista, lääkäreistä ja jo pelastajistakin.

Uhkaavasta hoitajapulasta on puhuttu pitkään, mutta suomalainen yhteiskunta ei ole kuitenkaan riittävästi varautunut esimerkiksi väestönmuutoksiin, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Juha Jolkkonen Kuva: Jouni Immonen / Yle

Pohjanmaan Kinnunen: Hoitajapula jäänyt sote-uudistuksen jalkoihin

Miten historialliseen hoitajapulaan on sitten päädytty?

Kinnunen ja Jolkkonen myöntävät, että palvelutarpeen kasvua on ennakoitu jo vuosia, kun vanhusväestön määrän on tiedetty kasvavan ja tämän lisäävän hoidon tarvetta. Lisäksi tiedossa on ollut, että iso joukko sote-alan ammattilaisia eläköityy samassa tahdissa muun Suomen kanssa.

– Emme ole suomalaisena yhteiskuntana kuitenkaan riittävästi ennakoineet muutoksia, Juha Jolkkonen myöntää.

Vanhusten määrä kasvaa Suomessa kovaa vauhtia ja se lisää palveluiden sote-alan ammattilaisten tarvetta. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Jolkkosen mielestä väestönmuutoksiiin ja esimerkiksi kaupungistumiseen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota.

– Lisäksi korona-ajalta meillä on palveluvelkaa, jonka paino on myös ylimääräisenä reppuna.

Lue lisää: Hoitajapula ei ole vain ay-retoriikkaa tai kesän ongelma: nämä grafiikat näyttävät, millainen kriisi meitä odottaa vuonna 2040

Pohjanmaan Marina Kinnunen on samaa mieltä: jokin haju kehittyvästä hoitajapulasta on ollut, mutta yleisessä keskustelussa ja valmistelutyössä se on jäänyt sote-uudistuksen jalkoihin. Lisäksi pandemia väänsi lopulta hoitajapulaankin lisäkierrettä.

– On ollut yllätys, että tämä on tullut vyörymällä päälle koronan takia. Työtehtäviä tuli yhtäkkiä enemmän, Kinnunen pohtii.

Kun pandemia mullisti maailman, hoitajia tarvittiin koronapotilaiden hoitamisen lisäksi testaamaan ja rokottamaan.

– Totta kai se paino tuntuu. Osalle ammattilaisista korona-aika on ollut niin rankkaa aikaa, että moni miettii nyt, jaksaako tätä työtä tehdä. Vaikka meillä korona-aikana porukat tekivätkin työnsä todella hienosti, sanoo Helsingin Jolkkonen.

Moni johtaja huolissaan hoitajien kuormituksesta

Monen hyvinvointialuejohtajan vastauksesta huokuu huoli hoitajien jaksamisesta. Moni nostaa vastauksessaan esiin sen, että työntekijäpula vaikuttaa myös hoitajiin: työhyvinvointi kärsii, työ on hektisempää ja kuormittavampaa kuin aiemmin.

– Jossain on loppu tehostamiselle ja sille, että samalla porukalla pystytään tekemään kaikki, Pohjanmaan Kinnunen sanoo.

Hänen mukaansa työnantajan pitäisi pystyä takaamaan työntekijöilleen se, että aina ei tarvitse joustaa, eikä tehdä työtä liian pienellä porukalla. Alimitoitetut vuorot ovat riski laadulle, mutta syövät myös työssä viihtymistä, Kinnunen pohtii.

– On tärkeää, että saa tehdä työnsä hyvin.

Keskustelu hoitoalan pito- ja vetovoimasta pyörii usein palkan ympärillä. Hoitajat ovat vaatineet hoitajapulan ratkaisuksi viiden vuoden palkkaohjelmaa, jossa palkkoja nostettaisiin vuosittain 3,6 prosenttiyksiköllä normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Jolkkonen toteaa, että hän ei ole työsopimuskiistan osapuoli, mutta ymmärtää, miksi raha on mukana keskusteluissa.

– Palkan täytyy olla kilpailukykyinen. Työn on tärkeää olla sellaista, että siinä haluaa olla ja että siinä ei taloudellisesti häviä ainakaan kohtuuttomasti.

Hyvinvointialueiden johtajat kertovat Ylen kyselyssä, että alan pito- ja vetovoimaa on yritetty kohottaa lukuisin keinoin: esimerkiksi maksamalla vuoronvaihtajille lisäpalkkioita, kehittämällä oppilaitosyhteistyötä ja parantamalla johtamista.

Helsingin Jolkkonen toivoo valtiolta vastuunottoa

Vajaan neljän kuukauden kuluttua pitkään veivattu sote-uudistus vihdoin toteutuu ja vastuu suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingille.

Kohta aloittavilla hyvinvointialueilla on edessään monta suurta haastetta: pahenevan hoitajapulan lisäksi koronan venyttämät hoitojonot sekä käynnissä oleva tiukka kiista hoitajien palkoista. Alueet ovat arvioineet, että valtion tarjoama rahoitus ei riitä vaadittujen palveluiden pyörittämiseen.

Esimerkiksi suurta kansallista ongelmaa eli hoitajapulaa on kuitenkin vaikea ratkaista ainoastaan alueellisin keinoin, sanovat Helsingin Jolkkonen ja Pohjanmaan Kinnunen. Heiltä lähteekin valtion suuntaan useita terveisiä.

– Tärkein toiveeni on tietynlainen realismi: tämä ei taputtelemalla parane, emmekä me pysty paikallisella tasolla tämän alan ongelmatiikkaa yksin korjaamaan. Asiaa pitäisi ryhtyä ratkomaan järjestelmällisesti monesta suunnasta, Kinnunen sanoo.

Hän korostaa, että kun palveluntarve kasvaa ja työtä tekevä väestö vähenee, ongelmat eivät tule helpottumaan – päinvastoin.

Myöskään esimerkiksi koulutuspaikkojen lisääminen ei hetkessä pure, varsinkaan, kun kaikkiin koulutuspaikkoihin ei riitä tulijoita nytkään.

Monen mielestä nyt on pohdittava myös sitä, miten tarvittavien hoitajien määrää voitaisiin vähentää. Mahdollisuuksia voisivat tuoda esimerkiksi erilaiset digitaaliset ratkaisut. Ne voisivat mahdollistaa sen, että hoitajien työpanos käytettäisiin siihen, mihin se välttämättä tarvitaan.

– Jos ihmiset eivät riitä, pitää käydä keskustelua, mihin heitä olisi tarkoituksenmukaista käyttää, Marina Kinnunen sanoo.

Jolkkonen toivoo hallitukselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä enemmän vastuunottoa. Pelkkä vastuita lisäävä lainsäädäntötyö ei nyt ongelmia ratkaise.

– Toivon, että ymmärrettäisiin, että olemme samassa veneessä. Meillä on vilpittömästi samat tavoitteet eli hyvien palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen.

