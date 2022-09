Näyttelijälegenda Heikki Kinnunen: "Näytteleminen on ikävintä mitä tiedän, mutta eläminen on kivaa"

– Minä olen aina sanonut nuoremmille näyttelijöille – ja käyttänyt itsekin sitä, että aloitetaan alusta ja ruvetaan elämään se kappale mikä meidän täytyy elää. Näytteleminen on ikävää, se on ikävintä mitä tiedän, mutta eläminen on kivaa. Jos näyttämöllä eletään sitä teosta, ja siellä tapahtuu yllätyksiä se on kivaa, ja silloin sitä jaksaa.

– Minä lueskelen koko juttua, että mitä me porukalla olemme tekemässä. Sitä kautta minä laitan itseni sinne, samaan sakkiin muun porukan kanssa. Ja mietin, mitä minä tuon tähän tarinaan. Tämä on minun taktiikkani. Eläminen.

– Tämä laji oli minusta jo silloin kivaa. Se on mielenkiintoista, ja aina erilaista. Se on myös koko ajan tutkimista. Ensin mitä tämä juttu on, ja sen päälle ruvetaan miettimään miten me kerrotaan se porukalle. Ja se "miten" on tässä mielenkiintoista.