Harva ostaa kauniista puheista huolimatta lähiruokaa – hintojen kallistuminen pahentaa tilannetta

1500-luvulta asti toimineen tilan nykyinen isäntä, karjankasvattaja Hannu Karppila haluaa itse katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Hänellä on jo tilalleen jatkaja sekä usko siihen, että vaikeudet ovat vain tilapäisiä. Video: Anne Savin / Yle

Lihantuottajat kamppailevat tällä hetkellä entistä kovemmin tuottavuuden puolesta. Sähkön, polttoaineen ja lannoitteiden hintojen nousu tuovat maatiloille tänä vuonna valtavan lisälaskun. Vaikka kustannukset nousevat, niiden vieminen kuluttajahintoihin on kuitenkin vaikeaa.

Tämän tietää myös Kangasalan Raudanmaalla sijaitsevan Karppilan tilan isäntä, karjankasvattaja Hannu Karppila. Hänen mukaansa lähilihan hinnan tulisi olla korkeampi, jotta tuotanto kannattaisi.

– Kulujen siirtäminen lihan hintaan ei ole helppoa. En ole onnistunut siinä itsekään, Karppila toteaa.

Ongelma on Karppilan havaintojen mukaan johtamassa useiden lihatilojen toimintavaikeuksiin. Monella tilallisella edessä voi olla teurasauton viimeinen reissu, eli tilan lopettaminen.

Lopettamispäätöksiä ei kuitenkaan kovin helposti tehdä.

– Rivit ovat harventuneet todella paljon, ja harvenevat tämän vuoden aikana vielä lisää. Naudan kasvatus on niin pitkäjänteistä, että päätös lopettaa on iso.

Karppilan tilalla kasvatetaan ranskalaista charolais-rotuista karjaa. Tilan eläinmäärä on vuodenajasta riippuen noin 130–190, joista emolehmiä on noin 65. Kuva: Anne Marjaana Savin / Yle

Kotimaisuusaste laskee

Naudanlihan tuotannon väheneminen näkyy kotimaisen lihan omavaraisuusasteen putoamisena. Karppilan aloittaessa tilan isäntänä 90-luvulla Suomessa tuotettiin jopa yli 100 prosenttia suomalaisten syömästä naudanlihasta.

Lähivuosina naudanlihan tuotanto on vaihdellut maltilliseen tahtiin, kotimaisuusasteen pysyessä kuitenkin alle 80 prosentissa. Vuonna 2021 Suomessa kulutetusta naudanlihasta kotimaista oli enää 78 prosenttia.

Kotimaisuus on suomalaisille kuitenkin edelleen tärkeä kriteeri lihan valinnassa, ja Ukrainan sodan myötä halu ostaa kotimaisia tuotteita on lisääntynyt. Tuottajan harmiksi tosin suuremmassa määrin vasta puheen tasolla. Syy löytyy valitettavan usein hintalapusta.

Kuluvan vuoden aikaiset tapahtumat ovat nostaneet konkreettisesti esille kysymyksen ruoantuotannon turvallisuudesta.

– Maailmankaupan arvaamattomuus tulee lisäämään lähiruoan kysyntää, arvio Pirkanmaalla maaseudun kehittämisen parissa työskentelevä Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.

Hän iloitsee havainnoistaan, miten lähiruoan suosion kasvu on näkynyt myös kauppojen hyllyillä. Pelkät puheet eivät kuitenkaan vielä takaa lähiruoan tulevaisuutta, mutta niilläkin on merkitystä.

– Suomessa yleinen puhe lähiruoasta on lisääntynyt vähän jälkijunassa Eurooppaan verrattuna. Uskon kuitenkin, että lähiruoan kysyntä tulee meilläkin kasvamaan monesta eri syystä, Kylkilahti toteaa.

Kangasalla Raudanmaan kylätalon avaamalla Lasten maatilalla asustavat muun muassa heinäkuussa syntyneet kääpiövuohet Kyllikki ja Kirsikka. Heitä on tervehtimässä kylän puuhanaiseksi kutsuttu Heini Niklas-Salminen. Video: Anne Savin / Yle

Lähiruokapäivä tuo tuottajat lähemmäksi kuluttajia

Lähiruokaa ja oman alueen tuottajia on viime vuosien aikana pyritty tuomaan enemmän ihmisten tietoisuuteen. Tästä esimerkkinä toimii nyt seitsemännen kerran järjestettävä Lähiruokapäivä.

Aiemmin tapahtuma tunnettiin Osta tilalta -päivänä, mutta nimi vaihdettiin vuosi sitten Lähiruokapäiväksi. Teemapäivän ideana on kerätä mukaan suomalaisia lähituottajia, ja tuoda tilojen toimintaa näkyvämmäksi myös kuluttajille.

Tapahtumaa koordinoiva Heidi Kohtala Ruokaviraston Maaseutuverkostopalveluista kertoo, että päivä on konkreettinen teko lähiruoan esittelemiseksi.

– Lähiruokapäivä on tilaisuus lähteä näkemään, mitä työ puhtaan suomalaisen ruoan puolesta on. Onnistuessaan päivä lähentää kuluttajan ja tuottajan välimatkaa sekä lisää tuottajien näkyvyyttä.

Maaseutuverkoston tavoitteena on lukuisine yhteistyökumppaneineen luoda Lähiruokapäivästä valtakunnallinen juhlapäivä ruoantuotannolle ja lähiruoalle Suomessa.

Toimintaansa esittelevien tuottajien määrä onkin ennätyksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna.

– Usealle tilalle päivästä on jo muodostunut sadonkorjuuaikaan sijoittuva kauden loppuhuipennus, iloitsee Kohtala.

Lähiruokapäivän avajaisia juhlitaan lauantaina myös Raudanmaan kylätalolla. Kyläosuuskunnan pyörittämä talo on toiminut vuoden verran, ja siellä tarjoillaan myös lounasta. Kuva: Anne Marjaana Savin / Yle

Raudanmaan kylän ponnistus

Tänä vuonna Lähiruokapäivän avajaistapahtuman järjestämisvastuun sai Raudanmaan kylä Kangasalla. Se on luottamuksen osoitus aktiivisesti toimivalla kyläosuuskunnalle. Päivää on järjestelty jo lähes puoli vuotta, ja mukana on useita paikallisia järjestäjiä.

Mukana avajaistunnelmissa on myös Karppilan tila, jonka tiluksilla toteutetaan traktorisafari. Safarilla pääsee lähes kosketusetäisyydelle tilan ranskalaiseen lihakarjaan. Laiduntamassa on myös vasta muutaman päivän ikäisiä vasikoita.

– Viemme vieraat mahdollisimman lähelle alkutuotantoa, koska haluamme näyttää tuottajien arkitodellisuutta, sanoo tapahtumaa järjestävä Heini Niklas-Salminen.

Lähiruokapäivän tavoitteena on nostaa lähiruoan arvostusta ja ymmärrystä siitä, mistä ruoka tulee.

– Päivään mahtuu paljon ohjelmaa eritysti lapsille, jotka ovat toivottavasti tulevaisuudessa tuottamassa meille ruokaa, Niklas-Salminen toteaa.

