Poliisi pyytää havaintoja kesäkuussa kadonneesta 25-vuotiaasta miehestä ja hänen seurassaan liikkuneista: yksi vangittu murhasta epäiltynä

Kesäkuussa kadonneen 25-vuotiaan miehen katoamisen tutkinta on muuttunut henkirikostutkinnaksi, tiedottaa poliisi. (siirryt toiseen palveluun)

Pohjois-Savon käräjäoikeus on nyt vanginnut poliisin esityksestä yhden henkilön todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Lisäksi poliisi on kiinniottanut henkilöitä asian tutkintaan liittyen. Esitutkinta on siirretty Itä-Suomen poliisilaitokselle.