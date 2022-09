Ampumaradoilla saattaa olla jo ruuhkaa – reserviläistoiminnan kasvu näkyy selvästi

Ampumaratojen määrä on vähentynyt selvästi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kun ampumaratoja oli vielä 1990 -luvun lopulla arviolta noin 2000, on niitä nykyään 670 kappaletta.

Käyttäjien määrä on ollut viime aikoina kuitenkin kasvussa. Esimerkiksi Porin Katinkurun ampumaradalla on näkynyt tänä vuonna uusia harrastajia. Satakunnan Ampujat ry:n puheenjohtaja Janne Huttunen sanoo, että Katinkurussa varauskirja alkaa olla jo melko täynnä.

Uusia käyttäjiä muun muassa reserviläisjärjestöistä

Ratojen kapasiteetti koetuksella

Ampumaratojen taustalla ovat usein pienet voimavarat

Harjavallassa ampumaradan ympäristöluvan uusiminen on kesken. Alueen maaperästä on otettu näytteitä ja myös alueen vettä on tutkittu. Prosessi on tullut maksamaan rataa ylläpitävälle reserviläisyhdistykselle jo noin 20 000 euroa.