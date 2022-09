Spekulaatiot vellovat Turussa kerrostalojen putkilukkoavainten ympärillä – Turku Energia: Tapaus ei johdu meidän huolimattomuudestamme

Turun Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun) tiistaina, että rikolliset ovat saaneet Turussa haltuunsa lähes kaikkien kerrostaloyhtiöiden putkilukkojen avaimen. Käytännössä heillä on pääsy ainakin kyseisten taloyhtiöiden yleisiin tiloihin ja huoltotiloihin, ilmeisesti ei kuitenkaan asuntoihin.

Putkilukko on tyypillisesti kerrostalon ulkoseinässä oleva avainsäilö – sylinteri, jossa säilytetään kiinteistön reittiavainta.

Asiaa on nyt selvitelty myös Turku Energiassa. Toimitusjohtaja Timo Honkanen kertoo, että heiltä on varastettu kaksi putkilukkoihin sopivaa avainta vuosia sitten.

– Mutta tiedetään myös, että kahden avaimen lisäksi teillä tietymättömillä on samoihin putkilukkoihin sopivia avaimia noin 170 kappaletta. Ne ovat Turun Puhelimen peruja. Ei ole mitään tietoa, missä ne ovat ja mitä niille on tapahtunut.

Turun Puhelin on jo poistunut markkinoilta.

Yksi mahdollisuus on, että joku on käynyt teettämässä ylimääräisiä avaimia, kun patenttisuoja on umpeutunut kymmenen vuotta sitten.