Herätys: Ylen kannatusmittaus: Kokoomus jatkaa kärjessä | EKP:ltä odotetaan rajua koronnostoa | Venäjä teki energiasta aseen

Ylen puoluekannatusmittaus: Kokoomus jatkaa kärjessä, SDP:n suosio laski hieman

Kokoomus pysyy kärkipaikalla Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus on kasvanut vajaalla prosenttiyksiköllä edellisestä kyselystä ja on nyt 24,2 prosenttia. Toisena tulee SDP 19,4 prosentin kannatuksella. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimisvideoista alkanut kohu ei näytä juurikaan vaikuttaneen puolueen kannatukseen, vaikka laskua onkin hieman. Kolmantena kannatusmittauksessa on perussuomalaiset.