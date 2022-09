Sudet tappoivat lampaita Kolin Lakkalassa – lammaspaimen oli paikalla

Lakkalan tila on yksi Metsähallituksen lammaspaimenkohteista, joita on useita eri puolella Suomea. Tilalla oli vahingon sattuessa lammaspaimen, ja meneillään on kauden 2022 viimeinen paimenviikko. Lampaat kuljetetaan nyt kokonaan pois sekä Lakkalasta että Kolin toiselta lammaspaimentilalta Seppälästä.