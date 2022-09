Liito-oravat saavat Espoon Länsiväylälle uusia hyppytolppia – "Ei valitettavasti ole tietoa tuleeko tämä koskaan toimimaan"

Erilaisia liito-oravatolppia on useissa paikoissa ympäri Suomea, mutta mitään todisteita ei ole, että yksikään liito-orava olisi koskaan niitä käyttänyt.

Nosturiauton puukoura tarttuu 15 metriä korkeaan kyllästepuutolppaan Espoon Kuitinmäentiellä. Ihan tavallinen sähkötolppa tämä ei kuitenkaan ole. Tolpan päässä on kaksi vajaan metrin mittaista poikkipuuta liito-oravia varten.

– Ei oikein tiedetä minkälaista tolppaa liito-oravat suostuvat käyttämään. Me päädyimme tässä siihen, että kokeillaan nyt tämmöistä mahdollisimman edullista ratkaisua, kertoo Espoon kaupungin ympäristönsuojelusta ympäristöasiantuntija Laura Lundgren.

Suomesta ja pääkaupunkiseudultakin todella löytyy jo varsin monenlaista toteutusta liito-oravatolpille.

– On sellaisia design-versioita ja jotkut konsultit ehdottavat jopa metallisia tolppia. Espoon Laajalahdessa on semmoiset aidot männyt, jotka on pistetty pystyyn kelottumaan, Lundgren luettelee.

Nyt pystytettävillä tolpilla pyritään yhdistämään etelästä Finnoon lintukosteikko ja merenrannan pohjoispuolen Friisinkallion luonnonsuojelualueeseen ja Espoon Keskuspuistoon. Alue on virallinen maakunnallinen ekologinen yhteys maakuntakaavassakin.

Länsiväylän varteen tarvitaan viisi ja Kuitinmäentien varteen kolme tolppaa. Lisäksi alueelle istutetaan useita puita. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Molemmilla puolilla Länsiväylää on todennetusti elinvoimaista liito-oravakantaa. Väylä on toki tarkoitettu muillekin eläimille, esimerkiksi mäyrille ja kauriille.

Tarkoituksena on, että luonnontilaiselle alueelle lisätään huomattava määrä puita. Niitä tarvitaan liito-oraville, mutta ne tarjoavat suojaa muillekin eläimille sekä mielenkiintoisemman ympäristön kaupunkilaisillekin liikkua, Lundgren toteaa.

"Tolpat ovat viimeinen vaihtoehto"

Liito-oravien liikkumista ja kantojen elinvoimaisuutta tuetaan Espoossakin ensijaisesti puita istuttamalla. Puustoa on tihennetty olemassaolevien liito-oravan kulkureittien luona mm. Westendin Suvisillalla ja Latokaskenniittyssä.

Aivan teiden kylkeen puita ei kuitenkaan voi istuttaa.

– Teiden varsilla ja välikaistaleilla iso puu olisi näköeste. Niistä tippuu havuja tai lehtiä ja oksia, ne vaikuttavat valoihin ja varjoihin ja talvella niistä voi tippua lunta ja jäätä. Aivan tien vieressä puilla ei myöskään olisi kasvutilaa ja ilman kunnon juuria puu ei kasva, Lundgren perustelee.

Finnoon kohdalla Länsiväylän ylitykseen tolppa on siis jotakunkin ainoa vaihtoehto.

– Tolpissa on myös turvarakenne iskua varten. Ne katkeavat hallitummin, jos auto niihin törmäisi, Lundgren lisää.

Finnoossa tolpiksi valittiin tavallisia sähkötolppia, jotka edullisuutensa lisäksi eivät myöskään juuri herätä ylimääräistä huomiota. Kuva: Antti Kolppo / Yle

"Kaikenlaista on tutkittu ja harkittu"

Tolppien sopivuutta tai toimivuutta liito-oraville ei ole todistettu millään lailla.

– Videokameroilla ja riistakameroilla on yritetty saada kuva-aineistoa, josta nähtäisiin, että liito-orava sieltä kulkee. Yhdellekään niistä liito-oravaa ei ole kuitenkaan tallentunut, Lundgren toteaa.

Länsiväylän yli liito-orava on kyllä todistetusti jollain keinolla päässyt ainakin Espoon Suvisillan kohdalla, ilman tolppia kylläkin.

– Radiopannan signaaleiden avulla on saatu todisteita siitä, että sama yksilö on ollut tien molemmilla puolilla, mutta tarkempaa tietoa siitä, miten tie on ylitetty, ei luonnollisestikaan ole. Espoon Suvisillalla ei myöskään ole hyppytolppia, Lundgren tarkentaa.

Alueen maaperä on hyvin savista. Tämä ei ole ongelma tolppien pystytykselle, mutta puiden kasvulle kylläkin. Lähelle istutettaville puille tullaan kasaamaan pieniä multakumpuja. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Miksi sitten rakentaa isolla vaivalla tolppia, jotka saattavat hyvinkin jäädä ilman liitäjiä? Vastaus on yksinkertainen: niin vaatii luonnonsuojelulaki.

Tien alituskaan ei Lundgrenin mukaan ole vaihtoehto, sillä liito-oravat elävät puissa. Tolppia voisi ehkä kuitenkin yrittää kehittää pidemmälle.

– Jonkunlainen köysi, tikas tai pieni silta tolppien välillä voisi ehkä toimia. Tällaisia on rakennettu Australiassa pussieläimille, jotka liikkuvat kiipeillen, Lundgren kertoo.

Vastaavia ei Suomessa kuitenkaan ole kokeiltu, koska tämänhetken tieto on, että liito-orava liikkuu vain liitämällä. Lisäksi köysi tai pieni silta tien yli aiheuttaisi Suomen oloissa riskin liikenteelle niiltä putoavan lumen ja jään takia.

Kolme selkeää tavoitetta

Finnoon liito-oravien tolppaväylällä on Lundgrenin mukaan selkeät kolme tavoitetta.

– Länsiväylän eteläpuolelle mahtuu vain tietty määrä liito-oravia. Nuoret liito-oravat joutuvat kituuttamaan heikolla puustolla, todennäköisesti näkevät nälkää tai kuolevat ennenaikaisesti saalistukseen. Toiseksi on tarve geenien vaihtoon. Eristäytynyt kanta olisi aina sisäsiittoinen.

Ympäristöasiantuntija Laura Lundgren uskoo kaupungin voivan kasvaa ja kehittyä sekä hoitaa liito-oravien suojelu kunnialla. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kolmas näkökulma on Lundgrenin mukaan espoolaisten näkökulma.

– Koska liito-oravilla on tiukin mahdollinen lajisuojelu mitä Suomesta löytyy, pitää meidän saavuttaa niin sanottu "suotuisa suojeluntaso". Jos liito-oravat eivät pääse etelästä Länsiväylän yli, alueelle muodostuu niin sanottu osapopulaatio ja silloin suojelu muuttuu erittäin vaikeaksi kaupungille ja kaupunkilaisille toteuttaa, Lundgren selventää.

Käytännössä osapopulaation syntyminen tarkoittaisi Lundgrenin mukaan sitä, että alueen joka ikisen puun kaatoa pitäisi harkita erittäin tarkkaan ja arvioida kaadon vaikutuksia liito-oravien suojeluun.

– Tätä haluamme välttää, sillä samaan aikaan kun liito-oravia on suojeltava, on ympäröivän kaupungin voitava kehittyä, Lundgren perustelee.

"Kaupungin omalla kustannuksella ei lähdettäisi kokeilemaan"

Liito-oravien hyppytolppaväylän hyödyllisyys on siis vielä todistamatta, eikä mitään takeita onnistumisesta ole. Suoraan espoolaisten veronmaksajien kukkarosta kokeilua ei kuitenkaan makseta.

Länsiväylälle tulevat tolpat pystytetään yöaikaan, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman pieni. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Puuistutusten ja tolppien pystytyksen kustannuksista Lundgrenin mukaan noin 70 prosenttia on maksettu EU:n Liito-orava-LIFE-hanketuella (siirryt toiseen palveluun). Lopun maksaa Espoon kaupunki.

– Ilman EU tukea tätä ei olisi lähdetty tekemään. Ei kaupungin normaalilla budjetilla lähdetä kokeilemaan tällaisia asioita, Lundgren toteaa.

Ihan piakkoin liito-oravia ei Finnoon tolppareitillä kuitenkaan nähdä. Ensin on odotettava reitille istutettavien puiden kasvamista tarpeellisiin mittoihin, yli kymmeneen metriin.

– Yli kuusimetriset puuntaimet maksavat 10 000 eurosta ylöspäin ja lisäksi tarvittaisiin erikoiskuljetus, erikoisistutus ja erikoishoito, Lundgren selventää.

Pienempiä ja halvempia taimia saadaan siis enemmän. Lisäksi nuoremmat puut tottuvat uuteen vaikeaan kasvupaikkaansa todennäköisesti paremmin kuin vanhemmat puut.

Liito-oravat viihtyvät Espoossa

Liito-orava on Espoon nimikkoeläin ja kaupunki on panostanut lajin suojeluun (siirryt toiseen palveluun) jo vuosia. Ympäristöasiantuntija Laura Lundgren arvioi niitä elävän koko Espoon alueella noin 2 000.

– Ilmoituksia ja kuviakin tulee, kuinka ihmiset on nähneet liito-oravia parvekkeillaan ja kiipeilemässä kerrostalojen rapatuissa seinissä, Lundgren kertoo.

Näyttääkin siltä, että liito-orava on hyvin sopeutunut kaupunkielämään. Lundgrenin mukaan mikään melu, valo, ihmiset tai koirat eivät tunnu niitä häiritsevän. Mutta miten espoolaiset suhtautuvat nimikkoeläimeensä?

– Ei se harmi ole niin kauan, kun omia pihapuita ei tarvitse kaataa, Lundgren naurahtaa.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 11.9. klo 23.00 asti.

Lue seuraavaksi:

Ely-keskus: Ysitietä saa leventää liito-oravasta huolimatta, jos lajille tehdään hyppytolppia ja pesäpönttöjä

Liito-oravan poikasille tehdään Helsingissä "suojatie" vilkasliikenteisen kadun yli

Hyppytolppia ja taimia – liito-oravalle tehdään oma tienylityspaikka Lahden eteläisen kehätien yli