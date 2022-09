Uutissuomalainen: Professori haluaa pitkän koronan klinikat keskussairaaloihin

Suomen ainoa koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikka toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Suomessa on 21 keskussairaalaa yliopistosairaalat mukaan lukien.

Pitkäkestoisen koronan oireina on muun muassa uupumusta, aivosumua ja hengitysvaikeuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen elokuun puoliväliin mennessä päivitetyn tilaston mukaan avohoidon vastaanotoilla on tänä vuonna käynyt yli 15 400 potilasta, joilla on diagnoosin perusteella pitkäkestoinen korona.