Turkki haluaa Suomen arvioivan uudelleen kuuden ihmisen luovutuspäätökset

Turkki on pyytänyt Suomea arvioimaan uudelleen kuutta Suomen aiemmin hylkäämää luovutuspyyntöä kesän aikana, kerrotaan oikeusministeriöstä.

Lisäksi Turkki on elokuussa esittänyt Suomelle yhden uuden luovutuspyynnön.

Oikeusministeriön mukaan kaikkien näiden pyyntöjen, kertaalleen hylättyjen ja yhden uuden, käsittely on parhaillaan kesken. Erityisasiantuntija Sonja Varpasuo oikeusministeriöstä ei kommentoi STT:lle sitä, mitä aiemmin tehtyjä luovutuspyyntöpäätöksiä Turkki on pyytänyt Suomea arvioimaan uudelleen.

Uudelleen arviointia koskevien pyyntöjen lisäksi Suomessa on tällä hetkellä kesken kaksi Turkin valtion jättämää luovutuspyyntöä, joita ei ole aiemmin ratkaistu. Ministeriö ei kommentoi keskeneräisiä pyyntöjä.

Turkki on esittänyt Suomelle kaikkiaan 11 luovutuspyyntöä vuosina 2019–2022. Lukuun sisältyy elokuussa esitetty pyyntö. Turkki on perunut yhden aiemmin Suomelle esittämänsä luovutuspyynnön.

Kytketty Suomen Nato-hakemukseen

Turkki on nostanut Suomelle jättämänsä luovutuspyynnöt esiin Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten yhteydessä. Maan presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi keväällä julkisuudessa suhtautuvansa kielteisesti Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen puolustusliitto Natossa, koska maat hänen mukaansa "majoittavat terroristeja". Keväällä Turkki esti puolustusliittoa ottamasta Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia käsittelyyn.

Kaikkien nykyisten Nato-jäsenmaiden, myös Turkin, on kuitenkin kansallisesti vielä ratifioitava maiden hakemukset. 30:stä Naton nykyisestä jäsenmaasta 24 on toistaiseksi ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemukset, mutta Turkki kuuluu niiden joukkoon, jotka eivät sitä ole tehneet.

Yhteisymmärrysasiakirjan vuoksi Suomen, Ruotsin ja Turkin edustajat tapasivat Vantaalla kesäkuun lopussa. Maiden edustajien on myös määrä jatkaa kokoontumisia syksyn aikana.

Suomen oikeusministeriölle kesällä saapuneet luovutuspyynnöt on tehty Naton Madridin-kokouksen jälkeen.

Suomi on suostunut kahteen luovutukseen

Suomen poliittinen johto on painottanut arvioivansa Turkin esittämät luovutuspyynnöt kansainvälisen oikeuden ja Suomen lainsäädännön pohjalta. Osassa pyynnöistä on viitattu PKK:hon tai Gülen-liikkeeseen. Suomi on suostunut kahteen Turkin pyyntöön, mutta kummassakaan tapauksessa ei ollut viitteitä terrorismista. Luovutukset ovat liittyneet seksuaalirikoksiin.