Tuhannet korkeakouluopiskelijat juhlivat Oulussa tänään opiskelijafestareilla ja nauttivat kaivatusta yhteisöllisyydestä – seuraa suorana klo 16.45

Oulun korkeakouluopiskelijoiden yhteinen lukuvuoden avajaistapahtuma Hurmos järjestetään tällä viikolla toista kertaa tapahtuman historiassa. Kuusisaaressa vietettävä opiskelijafestivaali on järjestäjien tietojen mukaan Suomen suurin.

Tapahtuman tuottajan Kati Kantosen mukaan festivaali on loppuunmyyty. Lippuja myytiin tänä vuonna 7 500 kappaletta.

– Erityisesti nyt koronavuosien jälkeen on yhteisöllisyydelle tärkeää, että tämä voidaan järjestää, kertoo Kantonen.

Pääkuvaa klikkaamalla pääset seuraamaan suoraa lähetystä Hurmoksesta kello 16.45 alkaen. Toimittajana Päivi Köngäs.

Viime vuodesta poiketen Hurmos järjestettiin tällä kertaa kaksipäiväisenä. Tapahtuma käynnistyi etkojen merkeissä jo torstaina Linnanmaan kampuksella ja huipentuu tänään Kuusisaaressa järjestettävään festivaaliin.

Festivaalin portit aukeavat kello 16 ja tapahtuma kestää lähes puolille öin.

Opiskelijat ovat tapahtuman keskiössä sekä festivaalikansana että järjestävänä osapuolena. Esiintyjäkaartissa on viisi paikallista opiskelijabändiä, jotka pääsivät mukaan haun kautta. Myös tapahtuman juontajat ja kuvaajat ovat opiskelijoita.

Yksi päälavalle nousevista yhtyeistä on oululainen Night After. Vaikka illan keikka on vasta yhtyeen toinen, on bändin musiikkia soitettu YleX:n ja Radio Helsingin taajuuksilla. Night Afterin debyytti-ep Part Of Me on kerännyt Spotifyssa yli 20 700 kuuntelukertaa.

Hurmoksessa esiintyy paikallisten yhtyeiden lisäksi Suomen eturivin artisteista Cledos ja Sanni.

Tapahtuma yhdistää aiemmin järjestetyt yliopisto-opiskelijoiden Vulcanalian ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Preludin.