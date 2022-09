Poliisi on saanut valvontakamerakuvaa Turun avainmurroista

Lounais-Suomen poliisi on saanut haltuunsa valvontakamerakuvaa, joka liittyy mahdollisesti Turussa tapahtuneisiin putkilukkomurtoihin. Poliisin mukaan tiedossa on muutamia tapauksia, joissa putkilukkojen avainta on käytetty murtautumiseen.

Rikosylikonstaapeli Kimmo Laajavuori kertoo, että poliisi on saanut käyttöönsä valvontakamerakuvaa taloyhtiöistä, joihin murtoja on tehty. Kuvaa on kuitenkin vain yksittäisistä tapauksista. Valvontakamerakuvaa on saatu elokuun lopulla tehdyistä murroista.