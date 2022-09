Tamperelainen omakotitaloasuja kuuli olevansa ensimmäisten joukossa, jos kiertävät sähkökatkot alkaisivat: "Se oli minullekin yllätys"

Tamperelainen Johan Plomp on ehtinyt varautua energiakriisiin monella tavalla, mutta uusin tieto hämmensi. Hänen asuinalueeltaan sähköt katkaistaisiin ensimmäisten joukossa, jos siihen keinoon jouduttaisiin talvella turvautumaan.

Olihan se yllätys.

Atalan seudun omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Johan Plomp hämmentyi keskiviikon uutisista, joiden mukaan energiapulan sattuessa kiertävät sähkökatkokset aloitetaan Tampereella esimerkiksi Atalasta.

Alueella on paljon sähkölämmitteisiä vanhoja omakotitaloja.

– Se oli minullekin yllätys, että näin kävi. Jostakin pitää aloittaa. Oletan kuitenkin, että alueita kierrätetään, ettei se osu vain Atalaan.

Kiertävät sähkökatkot voivat alkaa, jos sähköntuotanto ei riitä kysyntään ensi talvena. Katkoihin turvauduttaisiin vain pakon edessä.

Tampereen Sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoi keskiviikkona, että sähkökatkos kestää pari tuntia. Välttämättä ensimmäisestä sähkökatkoksesta ei ehditä tiedottaa.

Monia investointeja

Atalan omakotitaloalueella energiakriisiin on varauduttu jo pitkään, joten tieto otettiin vastaan tyynesti.

Plompilla ja hänen vaimollaan on sähkölämmitteinen talo ja sähköauto.

– Sähkökatkos ei suoranaisesti tuo ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Lämpö laskee hiljalleen, mutta parissa tunnissa ei liikaa. Jos katkos sattuu etätyön aikana, pitää pohtia, miten saa verkkoyhteydet pysymään yllä.

Suurin huoli Plompilla on siitä, etteivät vesijohdot jäädy. Sen takia hän on ostanut kaasulämmittimen. Myös ilmalämpöpumppu on hankittu.

Yle kertoi vastikään, miten aggregaateista on pulaa. Plompilla kesti aikaa löytää kohtuuhintainen käytetty aggregaatti, mutta lopulta se löytyi.

Atalan seudun omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Johan Plomp sanoo, että sähkö puhuttaa nyt paljon asukkaita. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Polttopuut ovat nyt kuuma aihe

Myös polttopuita on valmiina.

– Puita on varastossa enemmän kuin ikinä aikaisemmin, Plomp sanoo.

Polttopuista on ollut jopa pulaa. Plompin mukaan moni omakotitaloalueella on saanut lopulta puita tuttavan kautta. Nämä kanavat kannattaa selvittää ennen talvea, hän vinkkaa.

Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja on myös käynyt tarkkaan läpi talon sähkösyöpöt kulmat ja pohtinut, missä voi laskea lämpötilaa.

– Meillä ei alun perinkään ollut kovin korkea lämpötila. Siirrän kulutusta yöaikaan, jos mahdollista. Meillä lattia varaa onneksi vähän lämpöä, sen kanssa voi vähän pelata, hän pohtii.

Etätöiden varalta hän varaa kotiin ladattavia varavirtalähteitä. Energiakriisi tarkoittaa monenlaista varautumista.

Jo yhden asteen pudotus sisälämpötilassa vastaa noin viiden prosentin energiankulutusta. Kodin lämpötilaan kannattaa siis kiinnittää huomiota. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Omakotiyhdistyksen vaikea varautua näin isoon kriisiin

Omakotiyhdistyksen on hänen mukaansa vaikea varautua näin isoihin kriiseihin. Atalan omakotiyhdistyksellä on lainattavia työkoneita, jotka palvelevat aluetta pitkin kesää ja ihmiset saavat niitä lainaan vuorotellen. Sähkökatkos koskisi kaikkia yhtä aikaa.

– Jos kaikki tarvitsevat samanaikaisesti jotain, pienen yhdistyksen on mahdotonta varautua. Yksi aggregaatti ei silloin lämmitä, Plomp sanoo.

