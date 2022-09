Professorin esitys pitkän koronan klinikoista ei saa vastakaikua Keski-Suomesta - "Hämmentävä ehdotus", sanoo sairaanhoitopiirin johtaja

Asiantuntijaprofessorin ehdotus erityisten koronapoliklinikkojen perustamisesta keskussairaaloihin herättää Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä lähinnä ihmetystä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa long covid- asiantuntijaryhmää johtava neurologian professori Risto O. Roine sanoo, että jokaisessa keskussairaalassa pitäisi olla pitkäkestoisen koronan hoitoon keskittyvä poliklinikka.

Asiantuntijaryhmältä on tulossa asiasta suositus tänä syksynä, Roine kertoo tänään Uutissuomalaisessa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Juha Palonevan mukaan täällä Roineen ehdotus on herättänyt kummastusta.

– Me ollaan vähän hämmästyneitä siitä, että minkä takia se häneltä tuleva viesti on, että tämä on todella iso yhteiskunnallinen ongelma, mutta meillä se ei näy.

Paloneva sanoo, että Keski-Suomessa pitkäkestoista covidia ei ole esiintynyt siinä määrin, että tauti edellyttäisi erillisen koronapoliklinikan perustamista. Asia ei ole hänen mukaansa noussuut missään vaiheessa keskusteluihin.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä koronapotilaat hoidetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa, ja jos potilaalla todetaan pitkäkestoinen korona, hänet ohjataan oireiden mukaisesti erikoissairaanhoitoon, Paloneva kertoo.

– Mutta ei meillä ole suunnitteilla tällaista long covid -poliklinikkaa. Ei ole noussut esille sellaista tarvetta, sairaanhoitopiirin johtaja toteaa.

Suomessa toimii Uutissuomalaisen artikkelin mukaan tällä hetkellä vain yksi koronan pitkäaikaisoireisiin keskittyvä poliklinikka. Se avattiin Helsingissä viime vuoden kesällä.

HUSin poliklinikalla on lehden mukaan tähän mennessä hoidettu noin 300 long covid -potilasta. Hoitoon pääsee myös muualta Suomesta.