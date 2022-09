Ukraina yllätti vastahyökkäyksellä Harkovan suunnalla – MPKK:n apulaisprofessori: "Nyt näemme Ukrainan olevan sodan aloitteellinen osapuoli"

Ukraina on onnistunut etenemään vastahyökkäyksessään Harkovan alueella, mutta etenemistä on havaittu myös Hersonin suunnalla.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW) arvioi tilannekatsauksessaan, että Ukrainan joukot ovat edenneet keskiviikkona 20 kilometriä Harkovan alueen itäosassa ja saaneet vallattua takaisin noin 400 neliökilometriä Venäjän miehittämää aluetta.

Katsauksessa arvioidaan venäläisjoukkojen olevan alueella alimiehitettyjä, koska Venäjä joutuu sitomaan joukkojaan Donbasin ja etelään vallatun Hersonin alueelle.

– Nyt näemme Ukrainan olevan sodan aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen kommentoi keskiviikkona Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Aloitteen siirtymisestä saatiin Parosen mukaan viitteitä pitkin kesää Ukrainan saadessa yhä kauemmas kantavia aseita ja kyetessä vähentämään miestappioitaan.

Kohti Izjumia

Ukrainan kerrotaan lähestyvän myös Izjumia, joka on tärkeä huoltoreitti Venäjän joukoille. Izjumin kaupunki sijaitsee Harkovan alueella kaakossa, lähellä Donbasia.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että joidenkin arvioiden mukaan Ukrainan joukot ovat ehkä vain kymmenien kilometrien päässä Izjumista.

Ukrainan vastahyökkäys jatkuu myös Hersonin alueella.

Britannian sotilastiedustelun tuoreen raportin mukaan Ukraina on mahdollisesti tuhonnut Darivkassa ponttoonisillan, jonka venäläisjoukot rakensivat tuhotun sillan tilalle.

Darivkan ylityspaikka on yksi venäläisjoukkojen pääreittejä Dnepr-joen varrella. Hauraaseen kohtaan iskemällä Ukraina hidastaa Venäjän kykyä siirrellä joukkojaan ja kaluston kuljetusta idästä, brittitiedustelu summaa.

Sodasta tilannekarttaa päivittävä sotahistorioitsija Eemil Kastehelmi kuvailee Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan puskeneen venäläisiä taaksepäin rintaman pohjoisosassa Hersonissa.

Zelenskyi vaitonainen yksityiskohdista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti keskiviikkoiltana puheessaan Ukrainan asevoimien onnistuneen valtaamaan alueita takaisin Harkovan suunnalla, muttei kertonut yksityiskohtia.

– Nyt ei ole oikea aika nimetä alueita, joihin Ukrainan liput ovat palaamassa, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Molemmat osapuolet ovat kertoneet myös raskaasta tulituksesta sekä ohjus- ja ilmaiskuista keskiviikkona.

Yle seuraa hyökkäyssodan vaiheita tässä jutussa (siirryt toiseen palveluun).