Pienessä Sjöbossa ruotsidemokraatit on ylivoimaisesti suurin puolue, nyt sille povataan voittoa sunnuntain valtiopäivävaaleissa

Keskellä Skånen kaunista maaseutua sijaitseva Sjöbon pikkukaupunki tuntuu olevan kaukana pahasta maailmasta. Täällä ei näy merkkejä Ruotsia riivaavasta jengirikollisuudesta, murhista ja räjähdyksistä.

Sjöbo on Ruotsin ruotsidemokraattisin kunta. Vuoden 2018 valtiopäivävaaleissa lähes 40 prosenttia äänestäjistä antoi äänensä ruotsidemokraateille.

Sjöbossa ei vaalikampanjaa juurikaan huomaa. Ruotsidemokraattien ja sosiaalidemokraattien vaalijulisteissa keskitytään kouluun ja terveydenhuoltoon. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Ruotsin sunnuntaina pidettävien valtiopäivävaalien yhdeksi ehdottomaksi pääkysymykseksi on noussut rikollisuus ja erityisesti jengiväkivalta. Iso osa väkivallasta keskittyy lähiöihin, jossa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia.

Ruotsidemokraatit on jo pitkään ajanut tiukkaa maahanmuuttopolitiikka ja puolue vaatii myös lisää poliiseja ja päättäväisempiä otteita rikollisuutta vastaan. Nämä vaatimukset saattavat nostaa ruotsidemokraatit toiseksi suurimmaksi puolueeksi, ohi maltillisen kokoomuksen.

Sosiaalidemokraattien ykkösasema on turvattu, osittain pääministeri Magdalena Anderssonin henkilökohtaisen suosion ansiosta.

Sjöbossa on rauhallista mutta täälläkin pelätään

Vaikka Sjöbossa on uneliaan rauhallista, pelko rikollisuuden kasvusta on aistittavissa täälläkin.

– Kyllä me pelkäämme. Ystäväni lukitsevat etuoven kun he menevät terassille istumaan ja liikkeellä on monenlaisia ovikellojen soittelijoita, sanoo ystävänsä kanssa kävelyllä oleva eläkeläinen Gun Rosdahl.

Hän yhdistää ongelmat maahanmuuttoon ja sanoo, että asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan vuonna 2015, kun Ruotsiin tuli paljon turvapaikanhakijoita.

Jengiväkivalta ja ampumiset ovat Sjöbossa läsnä uutisissa, mutta täälläkin arjessa näkyy huolestuttavia piirteitä, sanoo koulunkäyntiavustaja Monica Jönsson.

– Sjöbossa on aiempaa enemmän huumeita liikkeellä, mielestäni me emme enää puhuu suurkaupunkiongelmasta.

Monica Jönssonin mielestä sosiaalidemokraatit ovat epäonnistuneet. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Monica Jönsson ei vielä ole päättänyt ketä äänestää, mutta hänenkin mielestään tarvitaan ryhtiliike ja porvarihallitus sosiaalidemokraattien tilalle.

– Sairaanhoito on katastrofi, poliiseja ei ole, ampumisia on päivittäin eikä syyllisiä rangaista riittävän ankarasti.

”Ruotsin suunta on väärä”

Sjöbon ruotsidemokraattien johtohahmo André af Geijerstam on ehdolla valtiopäiville. Hänen mukaansa ruotsidemokraatit menestyy Sjöbossa koska ihmiset näkevät mitä tapahtuu lähi-alueen suuremmissa kaupungeissa Lundissa ja Malmössa.

André af Geijerstam viihtyy Sjöbossa, mutta hän saattaa päätyä valtiopäiville, jos ruotsidemokraattien gallupsuosio pitää vaaleihin asti. Kuva: Sasha Silvala / Yle

– Suunta on väärä. Koulut ovat surkeassa jamassa ja ongelma-lähiöiden määrä kasvaa koko ajan. On iso ryhmä ihmisiä, jotka eivät ehkä koskaan mene töihin ja siitä seuraa rikollisuutta ja muita ongelmia.

Af Geijerstam saattaa päästä valtiopäiville, jos ruotsidemokraateille gallupeissa ennustettu kannatus pitää paikkansa. Hänen mielestään on selvä mistä rikollisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvien ongelmien purku on aloitettava.

– Ensi alkuun on pysäytettävä uusien ihmisten tulo Ruotsiin, koska täällä on ennestään niin paljon syrjäytyneitä ja työttömiä. Heidät pitää saada töihin, jotta heistä tulisi osa ruotsalaista yhteiskuntaa.

Sjöbon keskustassa asuu noin 8 000 ihmistä. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Sjöbo sai muukalaisvihamielisen maineen, kun kunnassa 1980-luvulla pysäytettiin pakolaiskeskus kiistellyllä kansanäänestyksellä. Kansanäänestyksen puuhamiehet perustivat maahanmuuttajavastaisen Sjöbo-puolueen, joka ei tällä kertaa osallistu vaaleihin.

Maahanmuuttaja ei näe rasismia Sjöbossa

Myös ruotsidemokraatteja syytetään rasismista.

– Vuosikymmeniä sitten liikkeessämme oli mukana todella omituisia henkilöitä, mutta se on mennyttä aikaa, sanoo, André af Geijerstam.

Sjöbon torilla vihanneksia myyvä kurditaustainen Twana Abdullah ei ole huomannut merkkejä rasisimista Sjöbossa.

– Politiikot ovat myös tuttujani - niin demarit, kun ruotsidemokraatit. Tunnen heidät kaikki, he ovat asiakkaitani, Abdullah naurahtaa.

Twana Abdullah ei ole huomannut ulkomalaisvastaisutta Sjöbossa. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Jos ruotsidemokraatit sunnuntaina nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi se kruunaisi vuonna 2010 alkaneen kehityksen. Silloin ruotsidemokraatit pääsi ensimmäisen kerran valtiopäiville ja sen jälkeen puolue on lisännyt kannatustaan joka vaalissa.

Ruotsidemokraatit ajan hermolla

Tukholman yliopiston valtiotieteen professorin Tommy Möllerin mukaan ruotsidemokraatit ovat haistaneet yhteiskunnan ilmapiirin paremmin kuin muut puolueet

– Ruotsidemokraatit ovat menestyneet vaalista toiseen, koska heidän maahanmuuttokantansa ovat olleet lähempänä äänestäjien ajatuksia. Muut puolueet ovat olleet anteliaammalla linjalla, Möller sanoo.

Valtiotieteilijä Tommy Möller. Kuva: Eva Dalin

Nyt maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit vaativat kovempia otteita jengirikollisia vastaan ja lupaavat päättäväisempää maahanmuuttajien kotouttamista.

"Ruotsidemokraattien uskottavuus lisääntyi"

Puolueet yrittävät selvästi kuroa umpeen ruotsidemokraattien etumatkaa lupauksilla tiukemmasta linjasta. Voisi kuvitella, että tämä söisi ruotsidemokraattien kannatusta, mutta näin ei näytä tapahtuvan.

– Ruotsidemokraattien tapa kuvata ongelmaa on muuttunut yleispäteväksi. Tämäkin näyttää hyödyttävän ruotsidemokraatteja, koska syntyy vaikutelma, että puolue on ollut oikeassa koko ajan, sanoo professori Tommy Möller.

Sjöbossa kurditaustainen vihannesmyyjä haluaa vielä kertoa jotain ja huikkaa, että maahanmuuttajanuoret, jotka menevät mukaan rikollisjengeihin pitäisi palauttaa sinne mistä he ovat peräisin.

